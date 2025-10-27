Basket Serie B Interregionale. Mens Sana: domani la ripresa. Nel mirino c’è il derby

Riprende domani la preparazione in casa Mens Sana, rientrata nella notte tra sabato e domenica dalla lunga trasferta di Saluzzo. In provincia di Cuneo si è sicuramente vista la migliore versione stagionale della formazione di coach Vecchi, capace di vincere in scioltezza dominando con una (quasi) imbarazzante superiorità dopo i primissimi minuti di gioco durante i quali i giovani torinesi erano partiti piuttosto bene. Poi, anche grazie a percentuali eccellenti in attacco, la Note di Siena ha preso il largo con estrema facilità, trascinata da un ottimo Prosek e Nepi che ha chiuso con 24 punti in 23 minuti scarsi grazie al 4/4 dalla lunga, al 3/5 da due e al 6/8 dalla lunetta.

Con l’inserimento sempre più dentro il gioco dell’ex Legnaia e di Perin, sabato sera in grande spolvero come assist man, la sensazione è che questa squadra possa ulteriormente crescere. Vanno però subito resettati i 110 punti segnati in Piemonte anche perché domenica alle 18 al PalaEstra arriva la Stosa Virtus, formazione di tutt’altro valore rispetto ai comunque volitivi (e molto giovani) di Grantorino. Sarà il primo derby stagionale di Pannini e compagni mentre i rossoblu sono già rodati da quello di dieci giorni fa al PalaOrlandi, perso ma giocato per larghissimi tratti alla pari.

Nel frattempo si amplia ulteriormente il panel di aziende che sostiene il nuovo corso del club di Viale Sclavo. L’ultimo innesto è quello di Edilcomit Ponteggi S.r.l., realtà consolidata nel settore dell’edilizia, con oltre 40 anni di esperienza maturata sul territorio di Siena e provincia. "Abbiamo scelto di intraprendere questa collaborazione perché crediamo fortemente nel territorio e nei valori che lo sport sa trasmettere" dice Mariangela Vallerani, titolare Edilcmit.

g.d.l.