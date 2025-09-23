Basket serie B Interregionale. Mens Sana al lavoro per la ’prima’: "Perin? Spero nulla di grave»

E’ stata una bella serata quella di domenica per la Mens Sana che finalmente è tornata nel suo impianto davanti ai tifosi a distanza di cinque mesi dall’ultima gara della scorsa stagione. L’amichevole contro l’Etrusca Basket San Miniato ha dato buoni segnali ai ragazzi di coach Federico Vecchi (foto), privi di tre elementi (Nepi, Moretti e Yarbanga) ai quali si è aggiunto anche Perin che si è fermato alla prima azione e che oggi sarà valutato dallo staff medico. "Bello giocare per la prima volta in stagione in casa – dice il tecnico della Note di Siena – seppur in una amichevole. C’era grande voglia di vedere i nostri tifosi e si è sentita da parte nostra un’energia diversa. È stato sicuramente un test molto utile, contro una formazione di grande corsa e intensità. I risultati di questa fase contano poco, ma era importante fare un altro passo in avanti". Come detto, tante erano le assenze. "Perin? Spero non sia nulla di grave. Ha sentito un dolore dietro la coscia e in via precauzionale lo abbiamo fermato immediatamente. Vedremo nelle prossime ore. Poi c’era fuori Moretti che sta recuperando ma ancora non può fare agonismo, Nepi che aveva preso un colpo nell’occhio in un allenamento e Yarbanga che invece ha sentito un dolore muscolare ma non nulla di preoccupante. Fino a ora è stato un precampionato senza acciacchi particolari, spero che per Perin non sia nulla di grave". Ora si pensa a Spezia che arriverà domenica alle 18 per la prima di campionato. "Ci stiamo pensando da giorni – sottolinea Vecchi – perché è un avversario forte che ha fatto un precampionato importante. Siamo una squadra nuova con uno staff nuovo e siamo alla ricerca di una identità ma vogliamo essere pronti alla prima giornata contro un avversario subito di grande livello". Prosegue nel frattempo la campagna abbonamenti. Dopo due settimane i tagliandi stagionali staccati dai tifosi biancoverdi sono stati quasi 600. La biglietteria è aperta negli uffici Mens Sana Basketball al PalaEstra dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Gli abbonamenti di Curva saranno invece venduti dai ragazzi del ‘settorino’ di fronte all’ingresso Curva Sud nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20.

Guido De Leo