Basket serie B Interregionale. Nasce Costone Siena srl. Emanuele Montomoli: "Cambio necessario»

È ufficialmente nata la Costone Siena Srl. La nuova società proseguirà in tutto e per tutto il percorso sportivo intrapreso dall’Asd Costone Siena e parteciperà al prossimo campionato di Serie B Interregionale, difendendo i colori gialloverdi. Proprio ieri il presidente Emanuele Montomoli ha ultimato le pratiche burocratiche che hanno garantito la buona riuscita dell’operazione.

"Dopo un anno in cui abbiamo disputato il campionato di Serie B Interregionale in deroga ancora come Associazione Sportiva Dilettantistica, siamo stati costretti, per così dire, a cambiare forma societaria – ha spiegato Montomoli –. Per questo motivo è stata necessaria la trasformazione da Asd in Srl. Siamo molto contenti perché, tra le altre cose, ci portiamo dietro il nostro codice di affiliazione Fip, quel 000258 a noi tanto caro. A livello sostanziale, non cambia assolutamente nulla se non alcuni aspetti prettamente tecnici, come la migrazione delle squadre del settore giovanile e del minibasket nella Asd che fino allo scorso anno gestiva il basket femminile del Costone, e che domani mattina annuncerà la propria struttura societaria".