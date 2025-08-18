Basket serie B Interregionale. Oggi Costone e Mens Sana in raduno

Squilla la campanella per Virtus, Costone e Mens Sana. La stagione delle senesi di serie B interregionale inizia ufficialmente oggi con i primi raduni delle squadre. A dare il via alle danze sarà la Stosa di coach Marco Evangelisti: il raduno ufficiale è fissato alle 17, mentre alle 18 il primo allenamento per il team virtussino sul parquet del PalaPerucatti. Sempre oggi, ma durante la mattinata, i rossoblù effettueranno visite mediche e test atletici alla clinica Neomedica. Oggi è anche il giorno del raduno del Vismederi. L’adunata gialloverde è fissata alle 18, con il raduno al PalaOrlandi, cui farà seguito una sessione di tiro al Ricreatorio del Costone e una cena offerta dalla società.

Domandi mattinata di visite mediche al centro Must con, a seguire, test fisici e colloqui individuali e il primo allenamento al PalaOrlandi. Domani alle 19 inizia anche la stagione della Note di Siena Mens Sana. Alle 19, tradizionale conferenza stampa di inizio stagione nella presidenza storica della Polisportiva Mens Sana a cui farà seguito, alle 20, il primo allenamento agli ordini di Federico Vecchi a cui i tifosi potranno assistere. La preparazione della Mens Sana, stante l’indisponibilità del PalaEstra ancora occupato dal cantiere, proseguirà poi tra sedute mattutine tra sala pesi e PalaGiannelli, mentre le sedute di basket del pomeriggio si svolgeranno alla palestra del Bernino a Poggibonsi, grazie alla disponibilità del Comune di Poggibonsi e del Poggibonsi Basket. Prime amichevoli: 30 agosto ad Arezzo per la Mens Sana, mentre il 31 la Virtus sarà impegnata a Siena con Legnaia e il Costone sarà di scena a Prato.