Basket Serie B Interregionale. Oggi dovrebbero uscire i calendari

Dovrebbe essere oggi il giorno i calendari della seconda fase del campionato di serie B Interregionale che vedrà impegnate le tre formazioni senesi in due raggruppamenti diversi. Mens Sana e Virtus, con rispettivamente 14 e 12 punti, saranno inserite nella Poule Salvezza in cui la prima della classe al momento sarà Crocetta Torino con 16 punti, poi Spezia, Legnaia e Campus Varese a quota 12; Gallarate Collegno e Genova a 10, Cecina a 6, Castelfiorentino a 4 e chiude la parziale classifica Serravalle con 2 punti. Dopo il turno di riposo del prossimo weekend le ostilità riprenderanno per tutti nel fine settimana dei prossimi 15 e 16 febbraio ma Pannini e compagni hanno già ripreso gli allenamenti al PalaEstra da martedì sera. La delusione per come è finita la regular season va archiviata in fretta per cercare mettere in cassaforte la salvezza il prima possibile concludendo in uno dei primi tre posti, altrimenti tutto dovrà passare dai playout. In attesa di conoscere la prima avversaria e il campo di gioco il dg biancoverde Caliani sta sondando il mercato per inserire in squadra di un ulteriore elemento che prenda il posto di Neri, che ha terminato anzitempo la sua stagione per il riacutizzarsi del problema ai tendini. Si dovrebbe trattare di un’ala piccola che possa eventualmente anche giocare come ala grande anche se visto il momento non sembra che il mercato offra granché. Nei giorni scorsi sono scese intanto sono scese in campo in Viale Scalvo le due formazioni Under19 della Mens Sana. La squadra Silver di coach Spadoni ha battuto il Costone nel derby per 70-62. Quella Gold allenata da Pasquinuzzi ha invece ceduto in casa alla Polisportiva Galli 69-66.

Guido De Leo