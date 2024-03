Basket Serie B Interregionale. Partita capolavoro dell’Use Computer Gross. Una difesa super annichilisce il Sette Laghi. Fatto il primo passo verso i play-off

use empoli

72

sette laghi

45

USE COMPUTER GROSS: Giannone 13, Regini, Baccetti 6, Sesoldi 5, Rosselli 11, Fogli, Calabrese 4, De Leone 10, Mazzoni 11, Quartuccio 1, Tosti 4, Cerchiaro 7. All. Valentino.

SETTE LAGHI COELSANUS: Bloise 3, Pulici, Cassinerio 2, Mina 3, Beyrne 2, Genovese 13, Alesina, Magazzini, Veronesi 3, Vai 9, Gaye 8, Piccoli 2. All. Piccolo.

Arbitri: Montano di Monteriggioni e Forte di Siena.

Parziali: 16-10; 38-23; 53-35.

EMPOLI – Parte con il piede giusto l’Use Computer Gross, autrice di una prova mostruosa dal punto di vista difensivo. In un Pala Sammontana mai così gremito, i biancorossi tengono sotto i 50 punti una squadra dal potenziale offensivo di tutto rispetto come Sette Laghi. Rosselli, De Leone e Giannone portano subito l’Use sul 9-2, che diventa 16-10 al 10’. Quartuccio e una ’bomba’ di Sesoldi riaprono le danze, ma un break di 0-6 permette agli ospiti di accorciare. Poi le triple di Baccetti, Rosselli e Cerchiaro portano al 38-23 dell’intervallo lungo. Dopo l’ultimo tentativo di reazione di Sette Laghi, altre due triple di Mazzoni valgono il 46-31, che al 30’ diventa 53-35. I dieci minuti finali sono in discesa, con Calabrese e Mazzoni che lanciano la volata verso il finale di 72-45.