Basket serie B Interregionale. Per il Costone una vittoria sofferta. Zeneli: "Due punti preziosissimi»

Una vittoria più sofferta del previsto, quella ottenuta dal Vismederi Costone, sabato sera, in casa contro Legnaia. 58-49 il punteggio finale di una partita non bellissima dal punto di vista tecnico, segno evidentemente che, a inizio stagione, le squadre sono ancora cantieri aperti. A tutto ciò si è aggiunto l’infortunio alla caviglia di Nasello dopo un minuto e mezzo che, di fatto, ha privato la squadra del suo capitano ed elemento di spicco per tutto il resto della gara. Buon per il Costone che Masciarelli abbia sfoderato una prestazione da 18 punti complessivi e che la squadra abbia ritrovato Zeneli, al suo esordio in stagione. "È stata una partita strana, abbiamo tirato con percentuali bassissime. Però siamo stati molto bravi in difesa – ha detto il lungo di origini albanesi analizzando il match con Legnaia –. Però era importante vincere, la pressione era tanta, i due punti sono preziosissimi. Il livello del campionato si è alzato, lo ha dimostrato la stessa Legnaia che ci ha dato filo da torcere. Non ci saranno partite facili – ha detto ancora Zeneli –. Il prossimo impegno è in trasferta contro Gran Torino, un avversario che conosciamo poco, ma ho piena fiducia nel nostro staff: ci danno sempre tutti gli strumenti per affrontare le partite al meglio. Le partite al sabato sera? Per me è una buonissima idea, mi è sempre piaciuto giocare il sabato sera – ha commentato infine Zeneli sulla novità dei match interni del Vismederi in questa stagione –. Se non altro perché poi possiamo godere di 2 giorni o un giorno e mezzo di riposo. È una cosa nuova ma comunque c’era una buona cornice di pubblico. Noi – ha concluso Zeneli – dobbiamo essere bravi a portare gente al palazzetto con i risultati. Dobbiamo dimostrare che possiamo vincere le partite e far divertire le persone".

AF