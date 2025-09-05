Basket serie B Interregionale. Perin: "Darò tutto per la maglia. Sono cresciuto alla Mens Sana»

E’ iniziata ieri la campagna abbonamenti della Mens Sana Basketball dal titolo ‘La Mens Sana è la sua gente’. Già tanti, nel primo giorno utile, i tifosi che sono andati al PalaEstra per rinnovare il tagliando dello scorso anno. Del clima di entusiasmo crescente intorno alla squadra è consapevole uno dei nuovi arrivati e fiore all’occhiello del mercato biancoverde, ovvero il play Marco Perin (foto) già protagonista nella prima uscita ad Arezzo sabato scorso. "E’ stato un buon test quello dello scorso fine settimana – dice il neo numero 6 della Note di Siena –. Ho trovato un gruppo bellissimo e con un grande amalgama e credo si sia visto in campo ad Arezzo già dalle prime azioni di gioco".

La stagione è in una fase embrionale ma come detto intorno alla formazione di coach Federico Vecchi c’è un entusiasmo notevole. "Le sensazioni sono davvero buone anche come è logico ci sono tante cose da migliorare ma è normale perché siamo appena all’inizio di un percorso – ammette Perin –. Veniamo da due settimane e mezzo di preparazione molto toste ma ci stiamo allenando davvero bene e con grande entusiasmo e coesione. I miglioramenti si vedono infatti ogni giorno". Perin è tornato a Siena dopo aver passato tutta la carriera tra B1 e A2. "Non mi pesa essere in B Interregionale. Io sono qui perché voglio dare tutto per questa maglia, che rappresenta una società storica e nella quale sono cresciuto. È una maglia importante che sento mia e cercherò di dare il mio apporto al gruppo sia da un punto di vista tecnico che di esperienza. So che la gente si aspetta molto da me e io spero di dare il mio contributo specie nei momenti difficili", ha concluso il play grossetano.

Tornando agli abbonamenti le tipologie sono quattro: Premium (con possibilità di riservare il proprio posto per tutte le partite casalinghe) al costo di 175 euro; intero (senza posto assegnato) 120 euro; curva al costo di 100 euro ed il ridotto per i giovani di età compresa tra 14 e 21 anni o studenti universitari al costo di 70 euro. Il biglietto intero per la singola partita avrà un costo di 13 euro, mentre il ridotto di 8.

g.d.l.