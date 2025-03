Basket serie B Interregionale Play in out. La Mens Sana va a Collegno, coach Betti suona la carica : "Concentrazione per dare continuità al buon momento»

Dopo la bella vittoria di sabato contro Gallaratese, stasera alle 21 la Mens Sana torna in campo a Collegno, in provincia di Torino, per il primo turno infrasettimanale della seconda fase. "E’ necessario per noi dare continuità al buon momento e alle tre vittorie di fila – ha detto il tecnico della Note di Siena Paolo Betti (foto) –. Si tratta di una settimana importante per non dire fondamentale. Dobbiamo essere bravi a pensare a una gara alla volta senza dare nulla per scontato. La trasferta sarà molto lungo ma non ci dobbiamo lasciare condizionare. Servirà fin dalle prime battute grande concentrazione perché vincere a Collegno sarebbe veramente importante". Dopo aver vinto contro una formazione molto esperta come quella di Gallarate, oggi la Mens Sana torna ad affrontare un team simile come caratteristiche tecniche ed età media a Don Bosco Crocetta e Campus Varese. "Sì, torniamo a giocare contro una squadra che ha caratteristiche precise. Sono indubbiamente giovani, ma hanno grande talento che in questa prima parte della seconda fase hanno alternato buone prestazione ad altre meno brillanti – sottolinea Betti – proprio perché c’è talento ma anche un po’ di inesperienza. Per questo sarà importante partite bene e con fiducia". Il largo successo dell’ultimo turno è stato confortante sotto tanti punti di vista. "Dobbiamo lavorare e migliorare in tanti aspetti. Prima di tutto sotto quello difensivo perché a volte all’interno della singola partita abbiamo dei momenti in cui ci sono dei passaggi a vuoto. Però sabato mi è piaciuta molto la fase offensiva. Da quel punto di vista è stata una delle migliori partite dell’anno ma non tanto per i 97 punti realizzati, ma perché i ragazzi si sono cercati molto e passati la palla. I quindici assist complessivi in questo senso sono da sottolineare", ha concluso il coach ex Castelfiorentino. La sfida di stasera della Mens Sana a Collegno sarà trasmessa sul canale 91 del digitale terrestre di Radio Siena Tv e sullo streaming di www.radiosienatv.it. Per coloro che invece sosterranno Pannini e compagni al PalaCollegno di via Antica Rivoli, la società di casa ha comunicato che il costo del biglietto intero è di 5 euro e 3 euro il ridotto. I biglietti si possono acquistare al link www.liveticket.it/collegnobasket oppure direttamente alla biglietteria dell’impianto alle porte di Torino.

g.d.l.