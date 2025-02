Basket Serie B Interregionale Play-in out. Mens Sana: morale-condizione non al top ma contro Varese è vietato sbagliare. Settore giovanile: ecco gli ultimi risultati

Con una condizione generale non eccezionale e un morale decisamente basso dopo le quattro sconfitte di fila a cavallo delle due fasi, la Mens Sana prosegue al PalaEstra la preparazione in vista del match di sabato sera al PalaEstra contro il Campus Varese, team reduce da un pesante rovescio casalingo ma con ambizioni di salvezza diretta. Per la formazione di Betti i due punti in palio sabato diventano a questo punto davvero importanti sia per la classifica che per l’umore, fiaccato dai 91 punti subiti a Torino nel primo turno della seconda fase. Mancherà ovviamente Neri, che ha già terminato la sua stagione. Sull’eventuale sostituto per le ultime undici (o più probabilmente a questo punto dieci) giornate possibile che qualcosa si muova nei primi giorni della prossima settimana considerando che la possibilità di tesserare un nuovo elemento c’è solo entro il 28 febbraio.

Mentre la prima squadra è concentrata verso il prossimo impegno proseguono nei rispettivi campionati le formazioni giovanili dirette da coach Binella. La Under 19 Gold guidata da Pasquinuzzi ha avuto la meglio su Cmb Valdarno per 88-62. "Una buona partita in cui la squadra ha mantenuto per tutta la gara una buona intensità e mostrato dei miglioramenti importanti rispetto alla partita di andata" così il tecnico biancoverde. Sconfitta amara per la Under 17 Eccellenza allenata dallo stesso Binella che ha ceduto in casa del Sesa Biancorosso Empoli per 65-55 pagando a caro prezzo una serataccia in attacco. "Partita condizionata dalle nostre brutte percentuali al tiro per tutti i quaranta minuti. Nonostante questo siamo riusciti a rimanere vicini ai nostri avversari grazie ad una discreta solidità difensiva che però non è stata sufficiente per poter vincere" il commento di coach Binella. Infine la Under 14 Gold che è stata superata in casa dal Valdisieve 46-65. "Giocavamo stasera una partita contro una squadra molto ben organizzata e allenata – l’analisi di coach Discepoli -. Abbiamo avuto però un pessimo approccio tecnico e agonistico frutto del non ottimale stato fisico dei miei ragazzi. Nonostante questo siamo stati bravi a restare in partita i primi due quarti. All’inizio del terzo periodo, dopo l’infortunio di Prestigi, abbiamo preso un parziale che ci siamo portati dietro fino alla fine e che non siamo stati in grado di ricucire". Guido De Leo