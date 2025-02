Basket Serie B Interregionale Play-In Out. La Stosa Virtus cerca il bis al PalaCorsoni con Genova. Braccagni: "Avversario temibile. Noi arriviamo carichi»

Il PalaCorsoni è pronto ad accogliere la prima sfida casalinga della seconda fase della Stosa, che oggi pomeriggio alle 17.30 affronta Seagulls Genova per la seconda giornata dei Play-In Out di B Interregionale. La Virtus arriva alla sfida odierna con una grande iniezione di fiducia data dalla bella vittoria di sabato scorso a Collegno che ha lanciato i rossoblù in classifica, dove ora si trovano parte del gruppo di 4 squadre a quota 14 punti in seconda posizione alle spalle della capolista Don Bosco Crocetta Torino. Un gruppo del quale vorrebbe far parte anche Genova, che con la vittoria contro Cecina del primo turno si è messa in scia e segue a quota 12 punti. Una partita importante dunque per la classifica, che in un mini-campionato così corto può già fare la differenza. La Stosa per l’impegno odierno recupera il playmaker Guerra, tornato a pieno regime ad inizio settimana dopo la botta alla mano subita la settimana scorsa a Collegno, ma deve fare ancora a meno di Bartoletti per l’infortunio alla mano che lo costringe ai box da quasi un mese. Qualche altro acciacco si è verificato in settimana ma l’importanza della posta in palio farà la differenza e probabilmente anche gli acciaccati saranno a disposizione di coach Evangelisti. Fondamentale in questo match sarà fare attenzione alle bocche da fuoco liguri, i vari Daunys, Zini e Ferri sono giocatori molto pericolosi, quest’ultimo con alle spalle numerosi campionati di serie A. "Genova è un’ottima squadra e la vittoria di domenica contro Cecina lo dimostra - afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) - E’ una squadra con 3/4 giocatori da tenere d’occhio, dal playmaker Pintus all’esterno Zini fino al lungo Daunys, giocatori con tanti punti nelle mani che dovremo essere bravi a limitare. Una squadra temibile, da tenere sott’occhio, per una partita che dovremo affrontare come se fosse una finale perché per noi sarebbero 2 punti importantissimi per la classifica. Arriviamo molto carichi all’appuntamento grazie alla vittoria di sabato scorso a Collegno e cercheremo di dare il massimo per portare a casa una vittoria molto importante per tanti aspetti".