Basket Serie B Interregionale Play-In Out. La Stosa va all’assalto del Don Bosco Crocetta. E’ scontro al vertice

Nel posticipo della quinta giornata di andata del play in out di serie B interregionale la Stosa questa sera torna in campo nel turno infrasettimanale per un match di vitale importanza. I rossoblù sono attesi da uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza sul parquet del Don Bosco Crocetta. Palla a due alle 21 con la gara che sarà visibile in diretta su RadioSienatv. Le due squadre, al netto dei risultati di ieri sera, si trovano a pari merito in testa al girone con 20 punti all’attivo e si affrontano per compiere un passo avanti importante nella corsa ai primi 3 posti che significano salvezza diretta.

La Virtus è in un grande momento di forma avendo vinto fin qui tutte le 4 gare della seconda fase e con una striscia positiva che dura da 7 partite. Crocetta, invece, dopo la vittoria all’esordio sulla Mens Sana, ha sempre perso venendo risucchiata nel gruppo di testa e beneficiando altresì della vittoria per 20-0 a tavolino contro La Spezia per un errore dei liguri nell’inserimento a referto di un giocatore (partita che sul campo si era risolta con la netta vittoria spezzina di oltre 20 punti).

La Stosa sa che si tratta di una di quelle partite che possono rappresentare un crocevia della stagione e lo staff rossoblu ha preparato al meglio l’appuntamento gestendo anche le energie dei giocatori chiamati ad uno sforzo importante viste le molte partite ravvicinate. Tutti arruolabili per coach Evangelisti che potrà contare anche sull’apporto di Bartoletti, rientrato in gruppo domenica contro Serravalle dopo oltre un mese di stop: "Crocetta è senz’altro una delle migliori squadre del girone - afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) - Si tratta di una squadra giovane che fa dell’intensità, della corsa e del tiro da tre le proprie armi principali, con una buona attitudine sia difensiva che offensiva. Noi dovremo fare una grande partita soprattutto a livello difensivo e di gestione dei palloni, cercando di gestire al meglio possibile il ritmo".