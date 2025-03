Basket Serie B Interregionale Play-In Out. La Mens Sana si allena e mette nel mirino la Gallaratese. Ragusa: "Ora serve uno step in più a livello difensivo»

La Mens Sana si allena al PalaEstra mettendo nel mirino la sfida di sabato sera alle 20,30 contro Gallaratese in Viale Sclavo. Assente l’ala Matteo Neri, che è stato operato nelle scorse ore a Milano al tendine dopo il problema che ne aveva condizionato tutta la stagione. Per lui, già da qualche settimana, stagione finita. Col gruppo ora si allena invece a pieno regime l’ultimo arrivato, che ha sostituito proprio Neri, ovvero l’italo albanese Ivanaj, che a Serravalle ha già esordito rendendosi utile con la sua fisicità in difesa. Uno dei migliori nella trasferta piemontese è stato invece, soprattutto in attacco, Jacopo Ragusa (nella foto) che prima dell’allenamento di ieri è tornato sul successo dell’ultimo turno. "E’ stata una vittoria pesante che ci servirà dopo un po’ di tempo che non ne arrivavano in trasferta – ha detto il centro biancoverde -. Le sensazioni che ci lascia questo successo sono positive a partire dal fatto che abbiamo giocato molto di squadra con ottimi parziali in attacco e una discreta difesa specie nella seconda parte di gara. E’ la continuità la chiave per affrontare al meglio questo periodo molto intenso e ricco di gare". Ora però c’è bisogno della controprova dopo due successi di fila che hanno mantenuto la Mens Sana nel gruppetto delle prime. "Di sicuro ci serve fare un ulteriore step in avanti soprattutto dal punto di vista difensivo – ammette il numero 7 della Note di Siena -. Dobbiamo ripartire da quello per poi avere senza maggiore continuità in attacco. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra, Gallaratese, che si è rinforzata per la seconda fase. Sarà quindi importante prepararla al meglio in questi giorni". Personalmente il centro pugliese viene da un bel momento come dimostrano i 15 punti segnati a Serravalle. "Mi sento in fiducia ed in forma ma il grosso lo fanno i miei compagni che mi sanno mettere in condizioni di giocare al meglio – conclude Ragusa -. Se sto facendo bene ultimamente è tutto merito della squadra e di tutto il lavoro che stiamo facendo insieme". Dopo l’impegno di sabato la squadra avrà poco tempo per riposarsi visto che la quinta giornata coincide col turno infrasettimanale a Collegno mercoledì prossimo alle 21.

Guido De Leo