Basket Serie B Interregionale Play-In Out. La Stosa affronta in casa il fanalino di coda Serravalle

Quarto impegno della seconda fase per la Stosa. Nei play in out di B Interregionale oggi pomeriggio alle 17.30 al PalaCorsoni i rossoblù affrontano il fanalino di coda Serravalle, ultimo in classifica con soli 2 punti all’attivo, nella quarta giornata di andata del girone salvezza. La formazione senese sta vivendo un ottimo momento di forma che tradotto in numeri significa 6 vittorie di fila, 3 su 3 in questa seconda fase e 10 nelle ultime 12 gare. Un periodo felice che ha permesso alla Stosa di guadagnarsi attualmente la seconda posizione del girone salvezza dietro alla capolista Don Bosco Crocetta (prossimo avversario dei rossoblu nel turno infrasettimanale di giovedì 13). Nonostante tutti questi dati, però, l’impegno odierno non è assolutamente da sottovalutare. I piemontesi, infatti, nonostante una classifica infelice hanno lottato alla pari con tutte le avversarie ed hanno giocatori ed armi per mettere in difficoltà chiunque, come hanno detto in settimana sia Evangelisti prima che Bartoletti poi. Recuperati tutti gli acciaccati, coach Evangelisti ritrova per la gara odierna anche Giulio Bartoletti dopo oltre un mese dall’infortunio alla mano patito nella prima fase contro Quarrata. Per il giocatore senese è previsto un graduale ritorno all’utilizzo in partita con aumento progressivo del minutaggio. "Serravalle si trova in una posizione di classifica non felice, ma specialmente nelle ultime partite ha giocato alla pari con squadre come Mens Sana e Castelfiorentino, giocando buone partite - afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) - Dovremo essere bravi a indirizzare la partita sui nostri binari fin da subito. L’esperienza ci insegna che non dobbiamo sottovalutare nessuno, è un impegno importantissimo perché una vittoria ci permetterebbe di continuare sulla strada intrapresa nelle ultime partite. È una squadra con giovani interessanti e giocatori esperti da non sottovalutare assolutamente. Dobbiamo entrare in campo col coltello tra i denti e affrontarla come se fosse una finale, come ogni partita di questa seconda fase. Noi - conclude Braccagni - arriviamo carichi dalle ultime vittorie e ce la metteremo tutta per provare a portare a casa un’altra vittoria che sarebbe un altro mattoncino importante verso l’obiettivo finale".