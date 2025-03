Basket Serie B Interregionale Play-In Gold. Il Costone è in apprensione per Nasello. Belletti: "Bella reazione contro Oleggio»

Zero vittorie in tre partite di poule promozione e un po’ di apprensione per Ferdinando Nasello. Sono soprattutto le condizioni dell’ala gialloverde, punto di rifertimento del roster del Vismederi, a creare più di una preoccupazione in casa Costone. Al di là sconfitta (per molti versi immeritata) riportata ad Oleggio per 105-96 dopo un overtime, terzo risultato negativo in altrettante partite di seconda fase per il Vismederi. Nasello Si è fatto male a metà del primo quarto di gioco cercando una penetrazione e subendo un contatto da un lungo avversario: rovinosa la sua caduta sulla parete del palasport Umberto Re, con il numero 7 costoniano rimasto per alcuni attimi a terra dolorante. Dopo la partita Nasello è stato portato in Pronto Soccorso per aggiornamenti ma, per conoscere meglio le sue condizioni, dovremo attendere ancora qualche ora visto che oggi (lunedì), l’asso gialloverde si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire come sta la spalla desta, quella che sembra aver subito il colpo più duro. Malgrado l’infortunio a Nasello e l’espulsione di Zeneli (tecnico e antisportivo), il Costone ha sfoderato una prestazione maiuscola, facendo fare tantissima fatica ai talentuosi giovani di Oleggio grazie ad una zona attenta e ad efficaci transizioni offensive.

"Faccio i complimenti ai miei – ha detto coach Michele Belletti nel post partita -. Siamo venuti a giocare in trasferta contro una squadra fortissima in una partita dove ci sono stati episodi sfavorevoli, come l’infortunio di Nasello e l’espulsione di Zeneli. Abbiamo lanciato il cuore oltre l’ostacolo – ha detto ancora Belletti -. Siamo stati bravi a controllare il ritmo della partita e togliere tiri facili ad Oleggio. Ci è mancato poco, abbiamo mancato un paio di occasioni per allungare nel punteggio. I nostri avversari sono stati bravi a pareggiare e poi, nel supplementare, semplicemente ne hanno avute di più loro". Nel prossimo turno il Vismederi ospita Gazzada. "Dobbiamo dimostrare di essere vivi – ha detto coach Belletti – e ci servono punti per muovere la nostra classifica. Siamo in piena corsa per il playoff – ha concluso – nonostante un inizio di seconda fase complicato. Ma la reazione avuta dalla squadra con Oleggio mi fa essere ottimista".

AF