Basket Serie B Interregionale Play-In Gold. Il Costone sfiora l’impresa nella tana della capolista. Oleggio non si arrende mai e vince al supplementare

OLEGGIO

105

COSTONE

96 dts

OLEGGIO: Alberti ne, De Ros 4, Casella 12, Karem 11, Pilotti 12, Toffanin 6, Borsani 12, Youssef 4, Suigo 6, Lonati 21, Garavaglia 13, Van Elswyk 4. Allenatore Catalani.

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Nasello, Paoli F. 18, Paoli M. 11, Banchi 2, Zeneli 8, Bruttini 5, Sebastianelli 15, Bastone 28, Torrigiani 9. Allenatore: Belletti.

Parziali: 19-19, 43-40, 61-63, 85-85.

Arbitri: Pirazzi, Orlandi.

OLEGGIO – Il Costone sfiora l’impresa ma alla fine deve arrendersi sul campo della capolista Oleggio dopo un tempo supplementare. 105-96 il punteggio che condanna oltremodo la squadra di Belletti, costretta a fare a meno del suo faro Nasello per tutto l’incontro dopo un infortunio subito a inizio partita e, praticamente per tutta la seconda metà di gara, anche di Zeneli (espulso dopo un fallo antisportivo e un tecnico). Non è apparso al meglio nemmeno Banchi. Bastano questi pochi elementi per far capire quanto il Vismederi sia andato vicino al colpo grosso, tornandosene però a casa con un risultato che non premia gli sforzi dei gialloverdi (ancora a secco di vittorie nella seconda fase). Oleggio faceva valere subito la sua grande fisicità a inizio primo tempo, cercando spesso Suigo e piazzando un parziale iniziale di 6-0. Ciò nonostante il Costone aveva il grande merito di non scomporsi nonostante l’infortunio patito da Nasello. Anzi, i gialloverdi raggiungevano il primo vantaggio della gara sul momentaneo 33-30. Ma la reazione dei padroni di casa non si faceva e, grazie ad un contro-break di 6-0, riprendevano il comando della gara chiudendo la prima metà di partita sul +3. Il Costone però difendeva bene e, con la zona, faceva fare tanta fatica ai talentuosi giovani di Oleggio. Il ritmo non era elevatissimo ma questo permetteva a Bastone e soci di trovare un nuovo sorpasso sul 55-54. Ancora Bastone, nell’azione successiva, falliva il canestro del potenziale +5 e Oleggio si riportava sotto fino a raggiungere la parità a quota 61. Equilibrio rotto all’ultima azione da Matteo Paoli. Oleggio partiva meglio nell’ultimo periodo ma il Vismederi difendeva molto bene e grazie ai gemelli Paoli si riportava avanti sull’81-78 a 3’ dalla fine. Era però una tripla di Borsati a riportare il match in parità all’ultimo minuto (83-83). Lonati da una parte e Bastone dall’altra fissano poi il punteggio sull’85-85 con cui la partita andava ai supplementari. All’overtime le squadre sparavano praticamente solo da 3 punti ed erano proprio le triple a far svoltare la partita: sul 92-92, Oleggio piazzava un break di 8-0 che, di fatto, tagliava le gambe al Costone. La partita finiva qui con il Vismederi che tornava a casa a mani vuote. In maniera immeritata.

AF