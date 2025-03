Basket Serie B Interregionale Play-In Out. La Stosa Virtus è attesa sul campo della Gallaratese. Braccagni: "Teniamo in difesa e controlliamo il ritmo»

Terzo turno di andata del play in out di serie B interregionale con la Stosa che questo pomeriggio alle 19 (diretta della partita sulla pagina ufficiale YouTube della Virtus e soprattutto diretta su Siena Tv) farà visita al Basket Gallaratese. Una trasferta molto insidiosa per i rossoblù che si troveranno di fronte una squadra che ha perso le prime due partite della seconda fase e che nei giorni scorsi ha dovuto affrontare un vero e proprio terremoto. I lombardi hanno totalmente rivoluzionato sia il roster, con tre nuovi innesti (Genovese, Bettanti e Chiapparini) e una partenza (Fioravanti) che la panchina, con l’avvicendamento del nuovo coach Marco Morganti subentrato a Maurizio Mosti proprio pochi giorni fa. La Stosa arriva alla sfida odierna forte delle due vittorie ottenute nelle prime uscite che le hanno permesso di mantenersi ai piani alti della classifica, anche se i rossoblu in settimana hanno dovuto far fronte ad una situazione di emergenza legata ad alcuni acciacchi per fortuna non troppo pesanti. "Gallarate è senza dubbio una delle corazzate di questa seconda fase - afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) - Si trova in una situazione di classifica non felice per vari problemi avuti durante la stagione. Ha cambiato recentemente sia l’allenatore che parte del roster con tre nuovi innesti. E’ una squadra di primissimo livello con giocatori importanti come Bloise, Chiapparini e il lungo Genovese, giocatore di categoria superiore con anche un ottimo tiro da fuori che dovremo essere bravi a contenere. Ci aspetta una vera e propria battaglia, perché avendo cambiato allenatore in settimana arriveranno alla sfida con il coltello tra i denti, ma noi dovremo fare lo stesso per provare a fare l’impresa e continuare il percorso fatto in queste ultime partite. Sappiamo che non sarà una partita semplice ma dovremo essere bravi a tenere in difesa e cercare di controllare il ritmo della partita".