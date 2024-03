Basket Serie B Interregionale Play-out. L’Abc si prende 2 punti. Ultimi due quarti super

collegno

68

abc castelfiorentino

80

COLLEGNO BASKET: Bollito n.e., Borgialli 7, Milone 3, Tarditi 15, Framarin 2, Elkazevic n.e., Fracasso 5, Tiagande 24, Mortarino 12, Porcella n.e., Diakhate, Bartolomeo n.e. All. Comazzi.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi n.e., Lazzeri 2, Corbinelli 9, Pucci 19, Viviani n.e., Zaiets 5, Scali 16, Nepi n.e., Cantini n.e., Nannipieri 12, Delli Carri 4, Belli 13. All. Manetti.

Arbitri: Ferrero e Dell’Accio di Torino.

Parziali: 23-17; 43-33; 52-61.

COLLEGNO – Non poteva iniziare nel migliore dei modi l’era Manetti sulla panchina dell’Abc Castelfiorentino, che grazie ad una seconda parte di grande solidità difensiva ha sbancato Collegno incamerando i primi 2 punti della seconda fase play-out per la permanenza in B Interregionale. Recuperato Delli Carri, tornato a disposizione dopo 4 mesi di infortunio, i gialloblù valdelsani hanno dovuto fare ancora a meno di Cantini e Nepi, costellando di ingenuità e disattenzioni le prime due frazioni, salvo cambiare ritmo dopo l’intervallo con una maggior fluidità in transizione. In avvio i padroni di casa appaiono più pimpanti (5-0), poi Belli, Scali e Pucci guidano la rimonta ospite fino al 9 pari. Collegno, però, allunga ancora e chiude il primo quarto sul 23-17. Nel secondo tempino Pucci, Scali e Nannipieri provano a suonare la carica in casa Abc, impattando a quota 30. Dopo il nuovo +2 locale ancora Nannipieri sigla il primo vantaggio castellano sul 32-33. Poi si spegne la luce e con un break di 11-0 Collegno va all’intervallo lungo sul 43-33. Dagli spogliatoi, però, rientra un’altra Abc, che alza l’intensità in difesa. Poi sale in cattedra Corbinelli (nella foto), che con le proprie doti balistiche inaugura la rimonta castellana: i suoi giochi di prestigio da tre punti valgono infatti il 46-44 prima del nuovo sorpasso castellano a firma Nannipieri (46-47), con il parziale che si chiude 52-61 per l’Abc. Cinque punti di fila di Zaiets nell’ultimo quarto valgono il +10, prima che Scali e Pucci siglino il 64-72 al 35′. La gara ormai è indirizzata e i tiri liberi finali di Belli e Pucci servono solo a suggellare la vittoria castellana.