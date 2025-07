Basket serie B Interregionale. Prima conferma nel roster di Vismederi: terza stagione per Nasello

È la prima conferma che arriva nel roster del Vismederi. Il matrimonio tra Ferdinando Nasello (foto) e il Costone prosegue con convinzione per la terza stagione di fila. A ufficializzarlo è stata la stessa società gialloverde. "Ferdinando Nasello rimane alla Vismederi Costone Siena – è la nota –. È lui il primo giocatore riconfermato dalla società senese, che per il terzo anno consecutivo potrà fare affidamento sulle prestazioni dell’ala senese classe 1995. Nasello, dunque, si prepara ad affrontare il secondo campionato di Serie B Interregionale consecutivo con la canotta gialloverde".

"Sono davvero felice di poter proseguire questo percorso iniziato ormai due anni fa con il Costone – ha dichiarato Nasello –. Affrontare una nuova stagione con questi colori è motivo di grande orgoglio ed entusiasmo. Ringrazio il coach, tutto lo staff e la dirigenza per la fiducia dimostrata. Ci aspetta un campionato impegnativo, ma con il lavoro, la determinazione e l’unione del gruppo faremo di tutto per raggiungere risultati importanti".

Nasello negli ultimi due anni è stata una pedina fondamentale, un po’ il fulcro del gioco del Costone, con oltre 15 punti di media nelle due ultime annate, coronate dalla vittoria del campionato di Serie C 2023/24 e dalla salvezza la stagione successiva in B2. Non un caso che l’infortunio di Nasello abbia minato il cammino costoniano nella seconda fase del campionato. Insieme a lui rimarranno al Costone anche Franzi Zeneli e i gemelli Filippo e Matteo Paoli: la società potrebbe annunciarli nei prossimi giorni. Con la valigia in mano, invece, sia Bastone che Banchi. Da capire poi quali saranno le scelte della società per il completamento del roster. Sulla base di quest’ossatura (in concerto con coach Michele Belletti) si prevede che i prossimi innesti potranno riguardare un lungo con caratteristiche tecniche che gli facciano prediligere il gioco nel pitturato e uno o due esterni che possano avere doti fisiche complementari a quelli dei Paoli.