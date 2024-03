Basket serie B interregionale: seconda fase. La Sba tenta il colpo a Borgomanero

AREZZO

Seconda giornata della seconda fase per l’Amen Bc Servizi Arezzo, che oggi alle ore 18 è di scena al PalaDonBosco di Borgomanero, provincia di Novara, per affrontare i padroni di casa, arrivati settimi in stagione regolare nel proprio girone. In classifica, i piemontesi hanno ereditato sei punti dalla prima fase e, a seguito della sconfitta di misura rimediata a Quarrata sabato scorso, ne hanno due di vantaggio sugli amaranto, decisi a portare avanti il proprio tentativo di rimonta. Anche la College Basket Borgomanero è squadra molto giovane: attorno all’esperto Benzoni, 44 anni ma ancora capocannoniere della squadra con 18,5 punti di media a partita, ruotano tutti i componenti dell’attuale formazione Under 19 capolista del proprio girone di categoria, tra cui spicca il 2005 Ferrari, appena premiato come MVP delle Finali di Next Gen Cup dove ha trascinato al successo l’Olimpia Milano del coach aretino Michele Catalani, con cui ha giocato in prestito. Anche Ferrari viaggia ad oltre 18,5 punti realizzati di media in Serie B.

Arbitri della gara Ferrero di Torino e D’Errico di Grugliasco.