Basket Serie B Interregionale, secondo successo di fila contro i padovani del Petrarca. Gamberini lancia il Bologna 2016. La salvezza adesso è alla portata

Bologna 2016 65Petrarca 59

Bologna 2016: Tinsley 6, Costantini 5, Gamberini 12, Bianchini, Faldini 6, Osellieri 4, Barbotti 14, Romanò 14, Contini 4, Guerri ne. All. Lunghini.Petrarca: Chapelli, Mwambila 13, Maganotti 4, Birra 10, Lojacono, Coppo 10, Ragagnin 17, Pauro 3, Guerra, Pavan 2, Pendin, Dal Maso. All. Cilio.Arbitri: Pedini e Marzellotta.Note: parziali 22-10; 41-25; 54-37.

Un altro importante tassello-salvezza per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che nell’anticipo infrasettimanale della quinta giornata di andata della poule playout della conference Nordest supera i padovani del Petrarca e mette in cascina la seconda vittoria consecutiva dopo quella del 2 marzo contro Montebelluna. Inizia subito con l’acceleratore pigiato il club del presidente Rossano Guerri, che inaugura la grande soirée con la tripla di Faldini, le conclusioni di Gamberini e il monologo di Barbotti (doppia doppia con 14 punti e 15 rimbalzi) che aprono rapidamente la forbice sul +12 alla prima sirena.

I padovani provano a rimettersi sui binari del match, ma senza tramutare i canestri in un break rilevante, così ad approfittarne, anche grazie a una difesa asfissiante, sono i bolognesi, che sull’asse Faldini-Contini dà la prima vera spallata agli ospiti andando a riposo sul rassicurante 41-25. L’inerzia non sembra cambiare e il 2016 è in assoluto controllo della gara: a inizio ripresa Romanò (anche lui 14 punti e 15 rimbalzi) scrive 8 punti in rapida sequenza coadiuvato dalla tripla di Costantini che dà ai locali un +20 che va solo amministrato negli ultimi 10’. Ma come un fulmine a ciel sereno la macchina rossoblù si inceppa e in men che non si dica Padova redige un parziale killer di 3-14 che riapre la gara ed estingue l’entusiasmo di Guerri e compagni (Padova tocca il -6 a 4’ dalla fine).

Bologna però non perde la testa nel momento di calo di lucidità e grazie ai 4 liberi di Gamberini e un canestro di Tinsley alle ultime curve riesce a far risultato proiettandosi già al match di sabato alle 20,30 sul parquet del San Bonifacio, altra pericolosa contender per la permanenza in Interregionale. I rossoblù stanno mostrando i muscoli in questa fase di campionato, come provano i 59 punti concessi agli avversari, a dimostrazione che ci si è lasciati alle spalle il finale di regular season che li ha lasciati fuori dai playoff per un soffio. Con ancora 6 gare da giocare la salvezza matematica non sembra così lontana.