Basket Serie B Interregionale. Senesi al lavoro in vista della ripresa. Virtus e Costone si godono il momento. La Mens Sana va a caccia del riscatto

E’ stato un Natale con umori diversi per le tre società senesi di serie B Interregionale, che già nelle prossime ore riprenderanno le rispettive preparazioni in vista del ritorno in campo, fissato per domenica 5 gennaio alle 18.

Chi è arrivata col vento in poppa alla breve sosta natalizia è la Stosa Virtus che dopo aver battuto Arezzo nello scontro diretto del PalaCorsoni si è rilanciata nella corsa per gli ultimi due piazzamenti delle prime sei piazze. La stessa Arezzo, così come Quarrata e la Mens Sana sono solo +2 e nonostante il prossimo impegno sia a Lucca contro la capolista nell’ambiente rossoblu c’è fiducia dopo le tre vittorie di fila, prima volta in stagione. Il gruppo di Evangelisti sembra aver superato le difficoltà legate alla continuità e anche grazie all’inserimento nel roster di Guerra le cose sembrano girare per il verso giusto. Il tutto a pochi giorni dall’inizio del mese che sarà decisivo per i verdetti della prima fase. Gennaio infatti sarà il mese del derby del PalaEstra tra biancoverdi e rossoblù (sabato 18 alle 20,30) mentre quello tra Pannini e compagni e Costone sarà domenica 2 febbraio, ultima di regular season alle 18.

Se la Virtus sorride il Costone lo fa ancora di più. Netta sconfitta nel derby a parte la Vismederi sul parquet dell’Olimpia Legnaia ha certificato l’ottimo momento di forma e soprattutto il terzo posto in classifica a meno due dalla coppia di testa formata da Lucca e San Miniato e il confortante più sei sul terzo terzetto che al momento occupa le posizioni tra il quinto e il settimo posto. Il 5 gennaio Nasello e compagni se la vedranno a Montarioso con Cecina formazione in netta ripresa e reduce dal pesantissimo successo contro la corazzata Empoli.

Infine la Mens Sana che a San Miniato è crollata senza attenuanti. La squadra di coach Betti domenica 5 gennaio, al rientro sul parquet, se la vedrà al PalaEstra col fanalino di coda Castelfiorentino, ultimo a quota 6 punti. Nelle ultime sei giornate il calendario della Note di Siena prevede, dopo il match del 5, quello di martedì 14 a Lucca, poi il derby contro la Virtus. Altro scontro diretto otto giorni dopo contro Quarrata in Viale Sclavo, poi la trasferta di Empoli mercoledì 29 ed infine l’ultima stracittadina, il 2 febbraio.

Guido De Leo