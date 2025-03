Basket Serie B interregionale. Si accende il PalaCorsoni! Domani Stosa-Varese e Costone-Pavia

Le trasferte piemontesi hanno dato esiti opposti per Virtus e Costone. Se in poule salvezza, la Stosa ha ottenuto la quinta vittoria in altrettanti incontri di seconda fase, battendo Crocetta per 72-59, nel play-in gold il Vismederi è incappato in una delle peggiori prestazioni stagionali, uscendo sconfitto dal campo di Tortona per 77-67.

Virtus e Costone giocano domani, una di seguito all’altra, al PalaCorsoni: il PalaOrlandi è occupato da una mostra felina, evento che costringe anche a far emigrare il Costone femminile che ospita Lucca, alle 20.30 al PalaPerucatti, casa della Virtus. Stosa e Vismederi sono dunque di scena entrambe al palasport del Cus all’Acquacalda: si parte alle 17,15 con Virtus-Varese, mentre alle 20.30 si alza la palla a due di Costone-Pavia.

Un appuntamento a cui la Virtus arriva forte di un percorso netto che la proietta in testa alla classifica, a pari merito con Mens Sana e Legnaia, ma anche con il vantaggio della classifica avulsa. È un momento magico per la squadra di coach Evangelisti che sta trovando grande continuità di rendimento, dote che le era mancata nella prima fase di stagione. Estremamente positiva la prestazione in casa di Crocetta, con grande applicazione in difesa e un dominio totale del proprio asse play-pivot: Guerra e Gianoli, rispettivamente 13 e 17 punti.

Brutto invece il ko riportato dal Costone a Tortona, nel secondo match in cui i gialloverdi dovevano fare a meno di Nasello (il cui infortunio lo terrà ancora lontano dal parquet per circa altre 2 settimane). A Tortona, la squadra di coach Belletti non è quasi mai riuscita ad incidere, subendo la fisicità degli avversari a rimbalzo, calando anche a livello mentale, specie dopo il 14-0 subito a inizio secondo tempo che ha segnato l’incontro. Solo le iniziative personali di Bastone, Sebastianelli e dei gemelli Paoli hanno mantenuto in linea di galleggiamento un Vismederi che, adesso, vuole dimenticare in fretta il ko.

Anche perché, nonostante la sconfitta, i giochi sono aperti e il Vismederi è in piena corsa per i playoff: in graduatoria il Costone è settimo, insieme ad Empoli e Arezzo, con cui è in vantaggio negli scontri diretti (anche se Empoli deve recuperare un match, con Oleggio).