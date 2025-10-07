Basket Serie B Interregionale. Sorriso Stosa! Evangelisti: "Bravi fin dall’inizio. Complimenti a tutti»

La vittoria ottenuta dalla Stosa domenica pomeriggio a Cecina ha messo in luce una serie di aspetti molto positivi, rimarcati anche da coach Evangelisti (nella foto). In primis la prestazione difensiva molto solida dei rossoblu che hanno tenuto i locali a 69 punti fermando fin dall’inizio i potenziali pericoli. In secondo luogo l’apporto della panchina, che era un po’ mancato sia a livello di punti (4 su 75 totali) che di prestazione nella prima uscita contro Crocetta. A Cecina invece coloro che sono entrati in corsa lo hanno fatto nel modo giusto con un approccio mentale importante e senza farsi trascinare dalla partita.

"Abbiamo conquistato un’ottima vittoria su un campo difficile e contro una squadra che ha nel roster giocatori molto esperti – ha commentato coach Marco Evangelisti nel post partita al PalaPoggetti – Siamo stati bravi fin dall’inizio, sia come atteggiamento sia nel fare le cose che ci servivano e che avevamo preparato. In difesa abbiamo retto per 40 minuti perché a parte nel primo quarto dove abbiamo subito 21 punti, negli altri 3 ne abbiamo subiti molti di meno dimostrando solidità e compattezza. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi. A differenza della prima partita, questa volta chi è entrato dalla panchina ci ha dato una grandissima mano soprattutto come atteggiamento individuale. Prendiamo questi 2 punti - ha concluso il coach rossoblu - e adesso pensiamo già alla prossima partita".

Prossimo impegno che vedrà i virtussini misurarsi con l’Etrusca San Miniato, formazione giovane e rinnovata che si trova a punteggio pieno dopo le vittorie conquistate contro Legnaia e Grantorino. Per preparare la sfida di domenica pomeriggio la Stosa si ritroverà in palestra già questa mattina per poi perseguire la settimana con il classico programma. Quella attuale sarà anche l’ultima settimana utile per sottoscrivere l’abbonamento stagionale. La campagna ‘Battito’ proseguirà infatti fino a domenica prima del match contro San Miniato.