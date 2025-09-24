Basket Serie B Interregionale. Stosa e Costone: ci siamo!. Domenica prima giornata

Sale il rombo dei motori, domenica si spengono i semafori e parte ufficialmente il cammino delle senesi nel campionato di basket di Serie B2. Nella prima giornata di stagione regolare, Stosa Virtus e Vismederi Costone se la vedono con due piemontesi: i rossoblù, domenica alle 18, ospitano il Don Bosco Crocetta al PalaCorsoni; stesso orario anche per College Basket Borgomanero-Costone, di scena nel novarese. Per la Virtus si tratta della 75esima stagione della sua storia, un traguardo celebrato con una maglia speciale con cui la squadra scenderà in campo. Lo stesso kit-gara sarà poi messo all’asta online dalla Casa d’aste Guidoriccio, sponsor della Virtus. La notizia è stata anticipata durante la presentazione della squadra di lunedì, ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore. Passando al campo, la squadra di coach Marco Evangelisti si presenta ai nastri di partenza al gran completo. Solo Guerra e Braccagni non sono al 100% a causa di qualche acciacco: fastidi quasi fisiologici ad inizio stagione, i due giocatori saranno regolarmente sul parquet. Sulla carta, Crocetta è un avversario abbondantemente alla portata della Stosa. Ma la Virtus vuole focalizzarsi solo su sè stessa: Calvellini (che ha ereditato i gradi di capitano da Olleia) e compagni formano squadra giovane e dal grande potenziale e, nel medio-lungo termine, la Virtus può arrivare lontano, senza dover temere alcun tipo di avversario. Il Costone, grande protagonista del mercato estivo, è invece considerato tra le favorite del girone. La pre-season ha confermato le quotazioni in crescita per la squadra di Michele Belletti, brava a costruire subito una forte identità. Ciò nonostante il Vismederi si presenta incerottato alla prima partita ufficiale dell’anno. Non è ancora schierabile Zeneli che andrà in panchina solo per onor di firma: il lungo di origini albanesi prosegue con il programma personalizzato dopo l’operazione a cui si è sottoposto a maggio e, verosimilmente, potrebbe tornare a disposizione per la seconda o terza giornata di campionato. Alla sua assenza si è aggiunta l’indisponibilità di Asani e un po’ di affaticamento per Masciarelli che, durante il precampionato, ha anche partecipato agli europei 3x3 conquistando uno storico bronzo con la maglia della Nazionale. Regolarmente in campo, dopo una prima fase di preparazione travagliata, il neo-capitano Nasello, che ha ereditato "i gradi" dopo la fine "dell’era" Bruttini. AF