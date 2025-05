Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, il diesse Voltolini tra bilancio e progetti: "Stagione positiva e vogliamo essere più competitivi»

La Stosa guarda al futuro. A parlare in casa Virtus è il ds Gabriele Voltolini (nella foto) che parte con un bilancio della stagione appena conclusa: "Il bilancio è certamente positivo perché arriviamo in fondo alla stagione avendo raggiunto quello che era l’obiettivo iniziale della permanenza in B interregionale. Abbiamo avuto un percorso un po’ altalenante in avvio, avendo corso un rischio calcolato con una squadra piena di giovani, il secondo roster più giovane per età media del girone. Sapevamo che sarebbe stato necessario un momento di rodaggio e questo è stato forse un po’ più lungo del previsto, ma dal momento in cui abbiamo trovato la quadratura tecnica e mentale di squadra e di gruppo siamo stati un rullo compressore. Negli ultimi quattro mesi e mezzo abbiamo vinto 18 partite su 21, perdendone solamente 3 di pochissimi punti. Questo a testimonianza della grande crescita della squadra, plasmata dall’ottimo lavoro di coach Evangelisti che ha messo in mostra la Virtus bella e a agguerrita che vogliamo sempre vedere". Importante per i risultati sportivi e per il futuro l’apporto degli sponsor e il sostegno dei tifosi rossoblu: "Il ringraziamento principale al termine di questa stagione va sicuramente ai nostri meravigliosi sponsor che ci hanno accompagnato per tutto il percorso. In primis il main sponsor Stosa, che per noi è un orgoglio poterlo avere al nostro fianco, poi tutti gli altri a partire da Pianigiani Rottami, ma senza dimenticare nessuno. Tutti hanno dato il loro supporto, per noi fondamentale per le sfide presenti e future. L’altro ringraziamento va certamente al nostro meraviglioso pubblico. Non era affatto scontato che nella seconda fase dove giocavamo per non retrocedere ci fosse sempre un PalaCorsoni pieno, riempito da bambini, famiglie e dai meravigliosi ragazzi della curva. Questo è il pubblico che noi vogliamo: corretto, affezionato e presente. Non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, anche nei momenti difficili ed il nostro obiettivo è migliorarci sempre anche per loro". Da oggi però è già futuro con il primo pensiero che riguarda la formula del campionato 25/26: "Adesso inizieremo a costruire il futuro con l’obiettivo di avere una Virtus sempre più competitiva per le sfide che ci attenderanno nel prossimo campionato".