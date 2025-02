Basket Serie B interregionale. Tarros Spezia e Gallarate si ritrovano nei playout. In palio punti pesanti verso il traguardo salvezza

Partita con l’ambizione di entrare nelle prime 6 del girone A Gallarate si è ritrovata nei playout, esattamente come la Tarros Spezia nel girone B della Conference Nord-Ovest della serie B Interregionale. E come i bianconeri il club lombardo ha sollevato dall’incarico il proprio coach Alberto Mazzetti (si sono dimessi anche i due vice) dopo la batosta rimediata a Varese ad inizio anno (la Tarros invece cambiò guida tecnica dopo la sconfitta subita in trasferta a di Castelfiorentino a metà del dicembre scorso). Insomma un tragitto per diversi aspetti molto simile per Tarros Spezia e Gallarate che dunque si affrontano oggi alle 18 al PalaSprint (ore 18, direzione di gara affidata agli arbitri Giacomo Russo e Mattia Parigi di Firenze) nella seconda di andata dei playout per conquistare due punti che entrambe le formazioni vogliono per alimentare la propria classifica, che li vedi rispettivamente con 14 e 12 punti dietro la capolista Torino che guida con 18 punti e prossima avversaria di Ramirez e compagni; il tutto per provare ad arrivare nei primi tre posti e garantirsi la matematica salvezza evitando così ulteriori playout.

Tarros Spezia e Gallarate si affrontano nuovamente a distanza di 10 mesi ma allora si stavano giocando l’accesso ai playoff: vinse nettamente Gallarate ma alla post-season andò Lucca che si sbarazzò di Borgomanero. Di quella squadra sono rimaste quattro pedine fondamentali come il pivot e capitano Riccardo Antonelli che però è out per infortunio, l’ala Jacopo Mercante, l’ala pivot Matteo Fioravanti e la guardia Mattia Molteni. La Tarros giunge a questo incontro galvanizzata dalla buona prestazione offerta nella trasferta a Varese, mentre i lombardi hanno segnato il passo davanti al pubblico amico contro Olimpia Firenze.

E così il club lombardo proprio in settimana ha deciso di allungare il proprio roster con tre elementi da consegnare a coach Maurizio Mosti: da Pavia è arrivato il siciliano ed esperto (38 anni) Salvatore Genovese proprio per sostituire capitan Antonelli, per lui un lungo girovagare per la penisola tra A1, A2 e B1, che si aggiunge al 2003 Matteo Chiapparini da Cervia ed il 2004 vigevanese Matteo Bettanti da Nerviano, quest’ultimo un prospetto molto interessante sotto le plance. Marco Mori coach Tarros sintetizza così la sfida odierna: "Ci siamo allenati bene, in maniera coscienziosa. Mi aspetto una grande gara"

Gianni Salis