BASKET SERIE B INTERREGIONALE. Tarros-Lucca, gioventù contro esperienza

Settima di andata della B Interregionale e bisogna comunque essere ripetitivi: con un campionato così corto, ogni passo falso sarà difficilmente recuperabile soprattutto per chi vuole ambire in alto. Archiviato il successo di Serravalle Scrivia, la Tarros di oggi contro Lucca (PalaSprint ore 18, arbitri Fabiani di Livorno e Montano di Siena) è alla terza partita in 7 giorni e l’avversario ha tutte le intenzioni fermare il suo momento-no e tornare al successo. Sul match odierno così si esprime Filippo Paoli, artefice del successo in Piemonte. "Sarà una gara tosta visto che i punti in palio sono pesanti. Loro hanno giocatori molto esperti, noi dovremo mettere in campo la nostra gioventù e freschezza. Sakalas? Ci ha portato esperienza e qualità. Ne abbiamo beneficiato tutti e credo che siamo cresciuti".

Gianni Salis