Basket serie B Interregionale. Trattativa-lampo e colpo di mercato. Il Costone ingaggia Nannipieri

C’è un volto nuovo al Vismederi: Leonardo Nannipieri (foto), neogiocatore del Costone. Una trattativa lampo che porta in gialloverde un elemento sicuramente molto interessante e in grado di arricchire ulteriormente il potenziale della squadra di coach Michele Belletti. L’annuncio arriva all’indomani della comunicazione dopo lo stop forzato che terrà Riccardo Piattelli lontano dal parquet per qualche mese.

Vismederi non solo è corso subito ai ripari, ma anzi ha piazzato un altro colpo di mercato. Nannipieri, classe 2002, ala di 193 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile della Pielle Livorno, con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2018/’19 in serie C Gold. Ha vestito la maglia della Pielle fino al 2021 per poi giocare in doppio tesseramento anche l’Us Livorno, in C Silver. Nel 2022/’23 l’esperienza Altopascio in C Gold per poi raggiungere e stare stabilmente in B interregionale, prima a Castelfiorentino e poi a Cecina. "Ringrazio la società per la fiducia che mi ha accordato – ha detto Nannipieri nel suo primo giorno da costoniano –. La trattativa è stata molto veloce: appena mi ha chiamato una società così ambiziosa, in una piazza come Siena, non ho avuto dubbi. Inoltre sono contento di riabbracciare coach Belletti che avevo già conosciuto alla Pielle Livorno, quando lui era assistente di coach di Da Prato. Non vedo l’ora di cominciare". "Dopo l’imprevisto accaduto a Riccardo Piattelli, al quale rivolgiamo i migliori auguri di pronta guarigione, si è manifestata la necessità di integrare il roster ed abbiamo deciso di inserire Leonardo Nannipieri – ha detto il direttore sportivo gialloverde, Francesco Bonelli –. Quella di avere con noi Leonardo è stata un’opportunità importante, che abbiamo colto al volo; parliamo di un giocatore capace di ricoprire sia il ruolo di ala piccola che di ala forte, che dispone di una notevole fisicità e che, nonostante la giovane età, vanta già esperienze importanti in questo campionato. A ciò – ha concluso Bonelli – si aggiunge che aveva già avuto modo di lavorare con coach Belletti, un aspetto che siamo sicuri faciliterà il suo inserimento".