Basket Serie B Interregionale. Una Stosa Virtus senza paura ci prova a casa di Cecina. Braccagni: "Alziamo un po’ il ritmo e difendiamo forte»

Prima trasferta stagionale per la Stosa che oggi pomeriggio alle 18 (diretta del match sulle pagine Facebook di Cecina Basket e di Radio 675) scende in campo al PalaPoggetti di Cecina nella seconda giornata del girone C di serie B interregionale. Dopo il successo all’esordio contro Don Bosco Crocetta la Virtus vuole partire bene anche lontano dalle mura amiche. I rossoblu si troveranno di fronte una squadra esperta e ben allenata, già affrontata due settimane fa nell’ultimo scrimmage del precampionato. In quell’occasione furono i livornesi a imporsi di una sola lunghezza dopo un match passato a rincorrere i senesi. Di sicuro sarà una partita molto diversa rispetto a quella della pre season in primis perché in palio ci sono 2 punti pesanti per entrambe le squadre. Cecina per il match odierno potrebbe recuperare il lungo degente Turini, fermo da ormai oltre 8 mesi a causa della rottura dei legamenti del ginocchio subita lo scorso anno con la maglia di Ferrara. Nella Stosa sono invece tutti abili e arruolati dopo una settimana intensa di lavoro in cui coach Evangelisti ha cercato di apportare dei correttivi alle situazioni tecniche offensive e difensive che non hanno funzionato nella partita d’esordio contro Crocetta.

"Andiamo ad affrontare una buonissima squadra, con un mix interessante di giovani ed esperti. Su tutti ci sono Bruni, Saccaggi e Turini, giocatori di categoria superiore in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento – spiega il vice coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) – Li abbiamo affrontati in amichevole due settimane fa. Aldilà del risultato, che ci ha visto sconfitti di poco, abbiamo capito di dover fare molta attenzione perché è una squadra che, soprattutto in casa, è capace di esaltarsi. Dovremo essere bravi ad alzare un po’ il ritmo, difendere forte sui tiratori e provare a correre. Noi arriviamo carichi dopo la vittoria di domenica scorsa, la prima partita è sempre un’incognita; domenica scorsa - conclude Braccagni - abbiamo fatto una buona gara a tratti ma l’importante era portarla a casa. In settimana abbiamo lavorato bene, cercheremo di mettercela tutta per conquistare la vittoria, ma non sarà una partita semplice".