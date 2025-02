Basket Serie B Interregionale. Use Computer Gross. Trasferta piemontese

Seconda trasferta consecutiva nei play-in Gold di Serie B Interregionale per l’Use Computer Gross, che dopo il pieno di energia dopo la bella vittoria di Pavia sarà di scena domani sera alle 21 a contro il College Basketball. I piemontesi sono quarti con 12 punti dopo il successo di sabato scorso in casa del Costone Siena.

"Affrontiamo la prima delle tre squadre Under 19 provenienti dal girone A – spiega Davide Elmi, assistente di coach Valentino –. Borgomanero è una squadra che viaggia a ritmi alti e presenta giovani di assoluto interesse nazionale come l’esterno Bazan, che è il riferimento offensivo del gruppo, e Piccirilli, ala dalla struttura fisica importante. D’Amelio e Osasuyi sono altri due giocatori nel giro delle nazionali giovanili, che fanno dell’atletismo il loro punto di forza. A fare da chioccia al folto gruppo di giovani c’è il quarantaquattrenne Benzoni che viene da una prestazione da 27 punti in quaranta minuti".

La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale youtube “college BKTV“.