Basket Serie B Interregionale. Use in cerca di riscatto a Lucca. L’Abc chiede strada a Quarrata

Le due partite in programma domani alle 18 aprono il girone di ritorno di Use Empoli e Abc Castelfiorentino nel campionato di Serie B Interregionale. Partiamo dai biancorossi di coach Luca Valentino, nuovamente impegnati in trasferta dopo la battuta d’arresto di Serravalle Scria (Al). Capitan Sesoldi saranno infatti di scena sul parquet di Lucca, nettamente battuto 81-59 all’andata ma che è arrivato al giro di boa con 5 vittorie consecutive, ultima quella sul campo dell’Etruria San Miniato. Per l’Use Computer Gross si tratta quindi di un vero e proprio scontro diretto, entrambe sono appaiate a 14 punti. "Abbiamo chiuso il girone di andata con solo quattro ko esterni – commenta il tecnico –, decisi a fare meglio nel ritorno a condizione di superare i problemi fisici che abbiamo avuto fino ad oggi".

Al Pala Betti invece l’Abc Solettificio Manetti riceve Quarrata per provare a dare una svolta alla propria stagione, fatta fin qui di tanti infortuni che hanno tolto rotazioni a coach Angiolini. Dopo la batosta nello scontro diretto in chiave salvezza con Sestri, servirà una prestazione di cuore e da squadra per rialzare il morale e l’autostima in vista di un girone di ritorno che, di solito, è ancor più complicato di quello di andata. Di fronte, però, ci sarà una squadra di valore che all’andata sul proprio campo ebbe la meglio con il risultato di 87-79.