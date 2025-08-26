Basket Serie B Interregionale. Virtus, la carica di capitan Calvellini: "Il gruppo è importante»

È ricominciata ieri mattina la preparazione della Stosa Virtus che ha aperto così la sua seconda settimana di lavoro. Una settimana che si concluderà con la prima amichevole del pre campionato che si disputerà domenica prossima 31 agosto alle 19 al PalaPerucatti contro l’Olimpia Legnaia. Un appuntamento aperto a tutti i sostenitori rossoblù.

Fin qui il lavoro svolto dalla formazione rossoblù è stato molto intenso ed i carichi si sono fatti sentire sulle gambe dei giocatori che si sono mostrati comunque ben disposti fin da subito. Nell’ultimo allenamento della scorsa settimana si è fermato il nuovo arrivato Redaelli per un fastidioso virus influenzale, ma il ragazzo è già tornato a disposizione dello staff a partire dalla giornata di ieri.

Già dalle prime sedute si è notata la grande motivazione del neo capitano Matteo Calvellini che avrà l’onere e l’onore di svolgere il ruolo di collante tra squadra, staff e dirigenza, compito che fino allo scorso anno era affidato alla bandiera Gianmarco Olleia che proprio questo sabato darà l’ultimo saluto al basket con la partita di addio (sabato 30 alle 18 al PalaPerucatti con ingresso gratuito).

"In estate ho lavorato molto - commenta Matteo Calvellini (nella foto) - cercando di presentarmi pronto al via della nuova stagione. Cerco sempre di migliorarmi sulle lacune del mio gioco, cercando di dare comunque ogni volta il 100% per questa maglia a cui sono grato e che mi ha cresciuto come uomo e come giocatore. Quest’anno avrò anche un nuovo ruolo, quello di capitano, di cui sono molto orgoglioso e che ho voluto fortemente. Ne abbiamo parlato con la società ed il coach condividendo la scelta che ritengo possa aiutarmi a maturare anche sotto il punto di vista caratteriale e mentale. La squadra è molto equilibrata - prosegue il neo capitano rossoblu - la società ha allestito un buon roster. Abbiamo già conosciuto i nuovi compagni, sono tutti molto in gamba, e questo è un buon punto di partenza. Il gruppo è molto importante, la società ha lavorato davvero bene durante l’estate e credo proprio che ci siano tutti i propositi per fare bene e per raggiungere i nostri obiettivi".