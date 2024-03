Basket serie B Interregionale. Virtus Stosa, nessuno sconto a Pavia nell’ottica dei play in gold

STOSA

76

PAVIA

67

STOSA: Berardi ne, Bolis 6, Bartoletti 12, Dal Maso 16, Laffitte 8, Olleia 3, Costantini, Calvellini 21, Diminic 8, Lombardo 2. All. Lasi.

PAVIA: Banin, Ferri 8, Apuzzo 6, Stonkus 10, Hidalgo 17, Spatti 8, Gravaghi 6, Ferretti 2, Pesenato 10, Ciocca ne. All. Cristelli.

Parziali: 19-15; 40-33; 55-51.

SIENA – Inizia con il botto l’avventura della Stosa nel play in gold. In un PalaCorsoni strapieno i rossoblù battono Pavia, una delle favorite alla promozione, comandando il match per quasi tutti i 40 minuti. Al cospetto della corazzata lombarda, guidata dal presidente Centinaio, attuale vicepresidente del Senato e presente sulle tribune, l’avvio di partita è equilibrato. La Stosa si appoggia su Dal Maso e Calvellini, uno spalle a canestro e l’altro in penetrazione. Pavia risponde con Hodalgo e Ferretti trovando il vantaggio sul 7-11. Nel finale di quarto Dal Maso e Laffitte portano la Virtus avanti alla prima sirena. Secondo quarto dal punteggio basso in avvio: la Stosa mantiene un piccolo vantaggio di 3/4 punti costruito grazie a Bartoletti, ma gli ospiti rimangono a contatto con Spatti e Gravaghi. Bartoletti si carica la squadra sulle spalle e grazie ai suoi 12 punti nel quarto, insieme ai canestri da sotto di Diminic, consente alla Virtus di portarsi all’intervallo lungo sopra di 7. Nel terzo parziale la formazione senese tocca il +10 con la tripla di Dal Maso (43-33). La risposta pavese è affidata a Hidalgo che segna da 3 e mette in moto i compagni. Gli ospiti iniziano a segnare da 3 e si riportano a -2 (48-46) a 3’30“ dalla terza sirena, ma la Stosa risponde toccando il +6. Alcuni liberi sbagliati di troppo non consentono ai senesi di allungare e si va all’ultimo riposo con i padroni di casa avanti 55-51. Il quarto finale è emozionante: Pavia si riporta a -1 ma Calvellini e Laffitte vanno a mille. Sulle ali dell’entusiasmo i rossoblù chiudono i conti conquistando con merito i primi 2 punti del play in gold, linfa vitale per i prossimi impegni.