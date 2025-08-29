Basket Serie B Interregionale. Vismederi Costone, test in famiglia ad alta intensità. L’allenatore Belletti: "Soddisfatto di quanto ho visto»

Si è aperto con un test in famiglia il precampionato del Vismederi Costone. Agli ordini di coach Belletti, la squadra gialloverde guidata da Riccardo Riccardini ha sfidato la squadra bianconera sotto la guida di Filippo Franceschini. Nelle fila dei gialloverdi c’erano Matteo Paoli, Andrea Zocca, Dario Masciarelli, Almir Asani, Eraldo Nikoci e Francesco Gazzei, mentre a comporre il team bianconero erano Riccardo Ballabio, Filippo Paoli, Riccardo Piattelli, Ferdinando Nasello, Emanuele Rosso ed Edoardo Massari. L’amichevole si è giocata in quattro quarti da 7 minuti ciascuno. La partita ha visto fin da subito un buon livello di intensità, con Filippo Paoli che ha realizzato i primi 2 punti del precampionato. Da lì in poi è stato un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi. Nonostante fosse solo un test in famiglia, le squadre hanno fatto di tutto per prevalere e, a risolvere la contesa, è stata una tripla allo scadere di Masciarelli che ha fissato il punteggio sul 50-48.

"Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo potuto vedere – ha commentato coach Michele Belletti –. È stata l’occasione per verificare a che punto siamo dopo dieci giorni di lavoro. Il primo obiettivo a questo punto è giocare negli errori e migliorare la capacità di risolverli individualmente e di squadra. Ovviamente tantissimi aspetti sono migliorabili, come è inevitabile in questa fase della preparazione, ma il bilancio è assolutamente positivo. Contrariamente a quanto avviene di solito – ha spiegato ancora Belletti -, non abbiamo azzerato il punteggio a fine quarto, su richiesta dei ragazzi, proprio perché volevano mantenere alto il livello dell’agonismo in campo. È stato bello vederli giocare con questa voglia e questa determinazione". Nel frattempo è stato designato anche quello che sarà il nuovo capitano e la decisione è stata già comunicato alla squadra: come era facilmente prevedibile è stato Ferdinando Nasello (foto) ad ereditare "la fascia" che fino all’anno scorso era di Luigi Bruttini. Franci Zeneli sarà il vice. "Stiamo lavorando molto per mettere benzina nelle gambe, sta procedendo alla grande sono felice di essere con questi compagni", aveva detto nei giorni scorsi Andrea Zocca, volto nuovo del Costone arrivato dalla Virtus.