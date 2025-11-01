Basket Serie B Interregionale. Vismederi Costone all’assalto di Empoli. Riccardini: "Gara difficile»

Difendere il primo posto in classifica e l’imbattibilità stagionale: questi gli obiettivi del Costone Siena, impegnato questa sera al PalaOrlandi contro Empoli. Palla a due in programma alle 21, Piancattelli di Foligno e Pompei di Cannara gli arbitri. "Ovviamente siamo contenti della striscia di cinque vittorie, ma è soltanto l’inizio di un cammino molto lungo – ha dichiarato in sede di presentazione dell’incontro Riccardo Riccardini (nella foto), vicecoach del Vismederi –. Ci aspetta una partita difficile contro un avversario importante come Empoli: sono i nostri più diretti inseguitori, una squadra dal grandissimo talento offensivo, dotata di fisicità e ottima tecnica. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e come sempre vogliamo difendere il nostro fortino – ha proseguito Riccardini –. Empoli, oltre al talento e all’energia, può contare anche su giocatori di grande esperienza. Ci stiamo allenando bene: le vittorie ci trasmettono entusiasmo e ci aiutano ad affrontare ogni partita con il giusto atteggiamento, ma i ragazzi sanno che non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo felici e, soprattutto, vogliamo ringraziare il nostro pubblico per il sostegno ad Arezzo: quando siamo entrati in campo e abbiamo visto tutti quei tifosi sugli spalti, i ragazzi erano davvero entusiasti. È stato bello poterli salutare alla fine con una vittoria". In occasione della partita con Empoli, l’associazione Amici del Costone ha anche organizzato una raccolta fondi in favore della famiglia di Raffaele Marianella, l’autista che trasportava i tifosi di Pistoia di ritorno dalla trasferta a Rieti e deceduto in seguito a tragici eventi, ormai tristemente noti, lo scorso 19 ottobre. Prima della partita con Empoli, chi lo desidera potrà aderire donando una somma, che sarà destinata direttamente a Federica Marianella, figlia di Raffaele. Inoltre, sarà possibile partecipare all’estrazione benefica che metterà in palio una canotta della prima squadra del Costone e un pallone da gara autografato da tutti i giocatori.