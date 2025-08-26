Basket Serie B Interregionale. Vismederi Costone, domani il primo test in famiglia. La gioia di Asani: "Accolto bene. Grande opportunità»

È iniziata la settimana che conduce alle prime amichevoli di precampionato del Vismederi Costone. Il primo appuntamento è fissato per domani con un test in famiglia agli ordini di coach Belletti. Una prima "sgambatura" per applicare in campo i primi input tecnico-tattici che arrivano dallo staff gialloverde. Ma il primo vero scrimmage ufficiale è quello che si terrà domenica, il 31 agosto, sul campo della Pallacanestro Prato Dragons: un’occasione importante per il Vismederi per misurarsi con una formazione che, in Serie C, fa sempre la voce grossa.

A proposito di mettersi alla prova, tra i volti nuovi in casa gialloverde c’è anche Almir Asani (nella foto). Serbo classe 2006, Asani è un’ala di 199 centimetri che ha già collezionato diverse presenze con le formazioni giovanili della nazionale del suo paese. Cresciuto nel settore giovanile della Orange1 Bassano, dove ha esordito anche in Serie C Gold, Asani si è poi trasferito al College Basketball Borgomanero, con cui ha disputato l’ultima stagione in Serie B Interregionale, militando contemporaneamente anche nella formazione Under 19 Eccellenza. Con quest’ultima ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo alle finali nazionali. Ora per lui si apre una nuova avventura la maglia del Costone.

"Ambiente positivo, mi hanno accolto benissimo – ha detto Asani nei suoi primi giorni al Costone -. La città è bellissima, sono arrivato nei giorni del Palio ed ho vissuto un’atmosfera incredibile. Adesso siamo a lavoro con tutti i compagni, sto cercando di imparare il più possibile da ciascuno di loro. È una grande opportunità per me: sono alla mia primissima esperienza totalmente con i senior ed è un po’ diverso rispetto a quanto ho vissuto negli anni passati. Non è la prima volta che vivo lontano da casa – ha proseguito – ma a livello cestistico sarà per me una bella responsabilità essere inserito in un roster così esperto. Il girone di campionato è sicuramente molto difficile – ha aggiunto Asani -: sarà una bella sfida ma sono convinto che possiamo far bene. Non ci manca niente ma ciascuno di noi dovrà mettere quel qualcosa in più. Obiettivi? Presto per dirlo. A livello personale – ha concluso Almir Asani – spero di migliorare il più possibile".