Basket serie B, Kuvekalovic: "La squadra sta trovando continuità». Ferrara Basket, esame a Gardone: "Non dobbiamo accontentarci»

Dopo il convincente successo casalingo nell’esordio del Play-In Gold contro Pordenone, Ferrara Basket è attesa dalla trasferta di domenica (ore 18) sul campo della Gardonese, formazione bresciana sconfitta di misura da Pizzighettone nel primo turno della seconda fase. Tra le fila dei biancazzurri occhi puntati su Borko Kuvekalovic, l’esterno serbo che con la maglia di Ferrara vuole conquistare l’ennesima promozione della sua carriera: "La squadra sta trovando continuità, sia in termini di risultati che di prestazioni – analizza Borko –, ora siamo veramente molto competitivi e contiamo di proseguire su questa strada. E’ un bel momento, l’innesto di Guerra ci ha dato nuova linfa, credo proprio sia il giocatore che ci mancava: si è inserito subito alla grande, tatticamente e psicologicamente. Ha già maturato diverse esperienze importanti nonostante sia ancora giovane, sugli esterni ora siamo in tanti e possiamo essere aggressivi come vogliamo".

Kuvekalovic si sofferma poi sul ritrovato rapporto col pubblico ferrarese, che sabato sera ha riempito la Bondi Arena, incitando i propri beniamini per tutto l’arco della gara in un clima da playoff: "Ricordo benissimo la partita con Cesena prima di Natale, molta gente ci aveva contestato ed era addirittura andata via prima della fine: non stavamo dimostrando il nostro valore ed era giusto così. I tifosi in ogni caso li abbiamo sempre sentiti vicini, il palasport è una bella vetrina per noi". Quale diventa l’obiettivo in questa seconda fase?

"Credo che questa squadra non debba accontentarsi di entrare nelle prime sei – chiosa il serbo –, l’unica cosa che personalmente ho in mente io è di arrivare almeno nei primi due posti, in modo da avere il fattore campo a favore nei playoff. Abbiamo sempre saputo qual era il nostro obiettivo, ora siamo convinti di noi stessi e ci fidiamo l’uno dell’altro". Domenica a Gardone Val Trompia, Ferrara ha la possibilità di distanziare di quattro punti gli avversari bresciani, mettendosi così già in buona posizione in vista delle successive sfide. Ancora senza Yarbanga, ma con un Sankaré sempre più inserito nei meccanismi biancazzurri, la fiducia è tanta.

