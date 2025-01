Basket serie B. La capolista Etrusca torna in casa. Contro l’Arezzo per nuove conferme

L’Etrusca Basket è pronta a tornare in campo domenica alle ore 18 questa volta sul parquet di casa, per affrontare la Scuola Basket Arezzo in un match che potrebbe risultare cruciale per il cammino verso la seconda fase. Dopo la vittoria sofferta ma importantissima ottenuta sul campo del Costone, i ragazzi di San Miniato sono chiamati a confermare la loro posizione di vertice e a dimostrare ancora una volta il carattere e la maturità che li hanno portati al primo posto in classifica. All’andata, il confronto con Arezzo aveva evidenziato il valore di entrambe le squadre.

Per tre quarti la partita era rimasta in equilibrio, con le due formazioni capaci di rispondersi colpo su colpo ma solo nell’ultima frazione l’Etrusca aveva trovato lo spunto vincente, sfruttando la propria solidità difensiva e la capacità di restare lucida nei momenti decisivi. Da allora, Arezzo ha dimostrato di essere in netta crescita, anche grazie all’arrivo di un tiratore di grande qualità capace di diventare una pedina fondamentale nel sistema di gioco della squadra. La sfida di domenica si preannuncia quindi estremamente combattuta con Arezzo che arriverà a San Miniato con il massimo della motivazione dove per gli ospiti, questa partita rappresenta un’occasione fondamentale per continuare a lottare per un posto tra le prime sei squadre del campionato mentre l’Etrusca dovrà affrontare la partita con grande concentrazione e attenzione tattica riuscendo ad attaccare gli spazi giusti e trovando soluzioni efficaci contro una probabile difesa contenitiva già vista nella gara di andata.

Andrea Martina Torre