Basket serie b, la delusione di furlani. "Per giocare a queste intensità devi allenarti allo stesso livello, e noi non riusciamo a farlo»

"Sapevamo che avrebbero giocato una partita di grande intensità fisica, li abbiamo subiti e in certi momenti ci siamo disuniti". La disamina di coach Furlani è chiara: "Non voglio assolutamente buttare la croce addosso a questa squadra: durante la settimana ci alleniamo con dei ragazzi che non riescono a replicare il clima partita, c’è poco da fare. Se vuoi giocare ad intensità assolute devi allenarti ad intensità assolute, e chi viene a vedere i nostri allenamenti vede che purtroppo non riusciamo ad allenarci così".