Basket serie B. La difesa non regge, Desio si arrende alla Fabo

Fallisce l’assalto alla capolista Fabo Montecatini. La Rimadesio che si presenta nella città termale senza capitan Mazzoleni oltre, ovviamente, a Fumagalli, resta in partita poco meno di un quarto, incapace di contrastare la potenza di fuoco offensiva di una squadra composta da nove senior importanti e costruita per vincere. Gallazzi, prima di addentrarsi nell’analisi, sintetizza così i 40 minuti di domenica sera "in controllo totale della Fabo, noi aggrappati alla partita per evitare di subire una débăcle".

Alla fine sono stati 13 i punti di differenza fra le due compagini (88-75), erano appena 7 all’intervallo ma i 47 a segno dei toscani proiettati alla sirena non sembravano nelle mani di una Rimadesio spuntata. "Dal punto di vista offensivo, specie all’inizio, siamo anche riusciti a incanalarla in binari che ci potevano essere congeniali. Ma il tema portante è stato la difesa dove, a parte i primi 5 minuti, non siamo riusciti a reggere la qualità, fisicità e profondità di una squadra capace di crearsi dei vantaggi ovunque, sul perimetro e in post basso, grazie a una circolazione di palla molto fluida. Mentre noi siamo stati mediocri nelle situazioni di uno contro uno o nei close-out, anche nei piccoli dettagli dove puntualmente ci hanno punito". E sabato sera si torna a Meda per la terza e ultima volta quest’anno, c’è Piombino.

Ro.San.