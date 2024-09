Basket serie b. La nuova Rimadesio liquida Crema di forza

La prima amichevole della rinnovatissima Rimadesio 2024/25 fornisce indicazioni molto buone a coach Edoardo Gallazzi e al suo staff. Contro una futura avversaria nel girone A di Serie B Nazionale come la Pallacanestro Crema, i bluarancio si impongono 88-69, la sommatoria dei quattro periodi (il punteggio si azzera ogni 10 minuti) di cui tre nettamente vinti dalla formazione brianzola. In cui già brilla la stella del giovane lituano classe 2004 Emilis Bartninkas, autore di 17 punti e che ha strappato più di un applauso al folto pubblico presente.

Top scorer, a quota 19, Daniel Perez (nella foto). In doppia cifra ci va anche Carlo Fumagalli con 12 punti. Dopo l’ottimo avvio di Crema allenata da Nazareno Lombardi, per il 22-30 al 10’, la Rimadesio cambia registro e vince i quarti centrali con un complessivo 49-24. Con sette giocatori che hanno segnato 7 o più punti, la Rimadesio conquista anche l’ultimo quarto per 17-15. Per gli ospiti spiccano i 19 punti di Murri. Prossimo appuntamento nuovamente sabato alle 19 al palazzetto Aldo Moro contro la neopromossa AZ Pneumatica Saronno degli ex Maspero, Beretta e Negri. In palio il Memorial Mario Sala, sportivo e appassionato di Desio prematuramente deceduto nel 2023. Ingresso libero, al banchetto all’entrata si potranno sottoscrivere gli abbonamenti stagionali.

Ro.San.