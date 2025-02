Basket Serie B. La Rimadesio ci prova. A Piacenza è spareggio

Rischia anche questa volta di non essere al completo la Rimadesio nella partita-spareggio di Piacenza contro la Bakery. Prima un inquadramento in termini di classifica, necessario a capire il peso specifico dei quaranta minuti in programma questa sera alle 18 in Largo Anguissola, proprio a fianco del mastodontico stadio Garilli. La formazione di casa con 18 punti (e una gara da recuperare) sarebbe la penultima squadra a giocare, oggi, i playout; è stata superata proprio nel turno infrasettimanale da Crema, vittoriosa a Imola. Piacenza 18, Crema 20 e Desio 22, in tre per un posto e tutte vicinissime. Da qui l’importanza della gara di oggi che, accennavamo, la Rimadesio rischia ancora una volta di non giocare al completo. Se il problema alla caviglia di capitan Mazzoleni, fuori mercoledì nella bellissima e vittoriosa sfida contro Legnano, pare essere riassorbito (anche se l’aurorino non sarà al meglio) e Torgano ha sfruttato anche il giorno di riposo per mettere ore di allenamento nelle gambe, nelle ultime ore è spuntata la “grana“ Emilis Bartninkas che negli ultimi due giorni non ha potuto allenarsi regolarmente per un malanno di stagione. Coach Regazzi valuterà proprio nella rifinitura di questa mattina se portarselo a Piacenza oppure risparmiarlo in vista dell’altrettanto importante gara casalinga di mercoledì sera, eccezionalmente all’Aldo Moro, contro Omegna. Staremo a vedere.

Intanto non è stata una settimana tranquillissima sulla sponda piacentina dopo la quinta sconfitta consecutiva, lo scorso weekend, dalla squadra di coach Salvemini contro Virtus Imola. La posizione del tecnico non sarebbe così salda e lo scontro diretto contro Desio di oggi potrebbe risultare decisivo per il suo futuro. All’andata si imposero gli emiliani di due lunghezze.

Ro.San.