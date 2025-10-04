Basket Serie B. La Rimadesio a Piacenza. Un’altra trasferta per stupire
Seconda trasferta di fila per la Rimadesio che dopo il “sacco“ di Capo d’Orlando ci riprova domani alle 18 con un’altra big del girone A di Serie B Nazionale. Questa volta il viaggio è logisticamente più semplice perché si va al PalaBanca di Piacenza per affrontare l’Assigeco, formazione proveniente anch’essa – come Vigevano – dalla Serie A2. Si tratta della ex Casalpusterlengo, per intenderci, e nelle prime due giornate è a punteggio pieno, nel senso che ha giocato e vinto una sola gara, la prima, contro Moncada Agrigento osservando sette giorni fa il suo turno di riposo. Coach Quilici dovrà ancora fare a meno di Matteo Tornari che potrebbe tornare a disposizione per il match del PalaFitLine di sabato prossimo contro Vicenza.
In Serie C le tre brianzole sono alla ricerca del primo successo stagionale dopo un primo turno avaro di soddisfazioni. Trasferte per tutte a partire dalla Galvi Lissone che oggi alle 18.30 è di scena sul parquet di Cerro Maggiore. Un paio d’ore più tardi sarà la volta della Fortitudo Busnago a Verolanuova mentre il Basket Seregno posticipa a domenica e va a Robbio contro gli Aironi.
Ro.San.
