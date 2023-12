Basket serie b. La Rimadesio va giù e sprofonda ancora. Arriva Sant’Antimo

Il turno infrasettimanale di Serie B rende ancora più delicato e complicato il momento della Rimadesio che sprofonda a Orzinuovi contro la Pallacanestro Crema. Nonostante coach Gallazzi recuperi in extremis Giacomo Maspero, l’apporto del lungo di scuola canturina è minimo visto che i suoi problemi fisici gli permettono di restare in campo una dozzina di minuti appena contribuendo alla causa con 3 punti (16) e 2 rimbalzi.

Ma probabilmente anche con Maspero al 100%, poco sarebbe cambiato perché le forze in campo sono totalmente sbilanciate a favore del quintetto di Baldiraghi che sta attraversando un grande momento di forma e lo si nota fin dalle prime battute. Un ispirato Giarelli (14) segna i canestri del 12-12, poi però la luce bluarancio si spegne. Da qui in poi è un monologo di Crema che a cavallo dei primi due periodi piazza un parziale di 26 a 3 che manda con larghissimo anticipo i titoli di coda sul 38-15 del 13’. Crema segna 30 punti nel secondo periodo, la difesa della Rimadesio fa acqua da tutte le parti e in attacco il solo Sodero (12, in foto) trova con una certa continuità la via del canestro. Coi locali già avanti di 25 all’intervallo le due squadre pensano già al turno del weekend. Domani sera al PalaDesio arriva Sant’Antimo.

Ro.San.