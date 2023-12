Basket serie B: la società di Maiarelli sonda sempre il mercato. Non solo Del Testa nel mirino. Ferrara valuta anche Chessari

E’ iniziata ieri, con una seduta di allenamento all’ora di pranzo, la settimana che porterà Ferrara Basket 2018 al derby casalingo di domenica alle 18 contro Bologna Basket, primo dei due impegni consecutivi alla Bondi Arena per i biancazzurri, che torneranno in campo già mercoledì 20 contro Cesena nell’ultima gara del 2023 prima della sosta natalizia. Il successo sul campo di Piadena ha ridato entusiasmo al gruppo allenato da coach Adriano Furlani, che nelle prossime tre partite avrà la possibilità di mettere insieme un filotto positivo per rosicchiare qualche punticino alle battistrada, considerato anche che il prossimo turno metterà di fronte Fidenza e Sangiorgese, ovvero prima e seconda in classifica. Una settimana che potrebbe risultare decisiva anche in chiave mercato, visto che il diesse Pulidori aspetta in questi giorni una risposta da Chieti riguardo all’esterno Maurizio Del Testa, che Ferrara ha messo nel mirino per puntellare il perimetro.

La 34enne guardia ex Npc Rieti è scesa in campo solamente per 14 minuti (segnando appena due punti) nella vittoria degli abruzzesi contro la Virtus Imola, e potrebbe liberarsi a breve viste le presunte difficoltà economiche della società. Ma Del Testa non è l’unico nome sul taccuino del ds biancazzurro: piace infatti anche Roberto Chessari, playguardia classe 2000 attualmente in forza ai Lions Bisceglie, sempre in Serie B Nazionale. 195 cm per 81 kg, il suo è un profilo spendibile ma pare che al momento la formazione pugliese non abbia dato il via libera per un’eventuale uscita. Dopo aver vinto un titolo Under 18 con la canotta della Virtus Bologna, nella sua carriera da "senior" Chessari ha sempre giocato in formazioni del Sud Italia: Capo d’Orlando, Scauri e Ragusa le tappe di un viaggio che lo ha visto mettere a referto 10.5 punti e 4.1 rimbalzi di media nella scorsa annata. Ferrara resta vigile sul mercato, e già in settimana attende risposte su questi due fronti.

Jacopo Cavallini