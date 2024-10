Basket serie B. L’Adamant si rimette in marcia con Chessari: "Sono qui per la promozione, la forma arriverà»

Trenta minuti perfetti, gli ultimi dieci in evidente debito di ossigeno. Che non devono però cancellare quanto di buono fatto vedere per tre quarti di gara: l’Adamant si è rimessa in marcia battendo Oderzo, mantenendo l’imbattibilità casalinga davanti ad un pubblico da categoria superiore (tra le 1200 e le 1300 presenze) e restando a contatto di una Pordenone che continua a vincere. Tra le note positive sicuramente c’è l’esordio in cabina di regia di Roberto Chessari, playmaker che l’Adamant ha tesserato per tamponare la falla dell’assenza di Ballabio, e che potrà risultare utile anche quando tornerà in campo il regista lombardo. Chessari non è ancora al top della forma, arriva da un’operazione alla caviglia in estate, e avrà bisogno di un po’ di tempo per mettersi al pari dei compagni: ma intanto è una rotazione in più in un reparto nel quale Ferrara sta soffrendo parecchio fisicamente.

"Roberto è un ragazzo che conosce la pallacanestro e dal punto di vista tattico è molto intelligente – le parole del diesse Pulidori –, fisicamente avrà però bisogno di qualche settimana per arrivare in condizione. Da un mesetto si allenava da aggregato a Ragusa, lo seguivamo da tempo e già l’anno scorso avevamo provato a portarlo a Ferrara: ci sarà sicuramente un’evoluzione positiva nel tempo, evitando di sovraccaricare il ragazzo. Ringrazio la proprietà e i soci che hanno deciso di fare questo sacrificio capendo il momento di difficoltà dovuto all’infortunio di Ballabio, senza questa rotazione stavamo facendo fatica". "Ho percepito l’interesse nei miei confronti – conferma Chessari –, non era scontato dopo un’operazione e quindi ringrazio anche io la società e il direttore sportivo che mi hanno voluto. L’obiettivo è quello di vincere il campionato, spero di metterci il minor tempo possibile ad entrare in forma: non mi aspettavo di giocare così tanto già all’esordio, ma il coach mi ha rassicurato e mi ha lasciato libero in campo. Il pubblico? La sensazione è stata molto bella, mi avevano detto che a Ferrara c’è voglia di basket e la gente segue molto da vicino le sorti della squadra, devo dire che effettivamente dal campo è proprio così. In questi giorni alcune persone mi hanno fermato dandomi il benvenuto, l’impatto è stato veramente positivo. Nei primi due quarti sono riuscito a dare quell’intensità e quella fisicità che mi vengono richieste, poi ho fatto un po’ di fatica in più ma migliorerò la mia forma e di pari passo con la squadra i problemi di gestione spariranno".

Jacopo Cavallini