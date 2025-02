Basket serie B: l’Adamant stringe per Casagrande

Tra calendari e mercato, l’Adamant approccia con ottimismo alla seconda fase del campionato, al via nel weekend del 15 e 16 febbraio prossimi con la sfida contro Mantova. L’ufficialità dovrebbe arrivare oggi, ma sembra ormai certo che la gara si giocherà domenica 16 alle 18, grazie al lavoro di diplomazia e mediazione messo in atto dal direttore sportivo Pulidori nei confronti dell’amministrazione comunale e della 4 Torri Volley. Ferrara manterrà così il consueto orario delle partite casalinghe della prima fase, almeno per l’esordio contro Mantova, poi si valuterà strada facendo, ma l’opzione più probabile è che l’unica gara delle sei alla Bondi Arena disputata di sabato sera sarà quella del 29 marzo contro Pizzighettone. Con Gardone (2 marzo), Sangiorgese (13 aprile) ed Iseo (27 aprile) di domenica alle 18, mentre il turno infrasettimanale con Social Osa si giocherà mercoledì 12 marzo. Intanto, la squadra agli ordini di coach Benedetto è praticamente al termine della "tre giorni" di doppie sedute che l’ha vista in campo questa settimana: oggi pomeriggio alle 18 si chiuderà con una sgambata a porte aperte contro Ozzano, poi tre giorni di riposo e ritorno in palestra martedì mattina per avvicinarsi al match con Mantova. Sul fronte del mercato, l’intenzione del ds Pulidori è quella di battere un colpo entro i primissimi giorni della prossima settimana, per regalare a Benedetto il "3" fisico con buona mano al tiro di cui tanto si parla da diverse settimane e inserirlo nei meccanismi biancazzurri già per l’esordio con gli Stings. L’identikit porta al nome di Giulio Casagrande (nella foto), 18 punti di media a Gorizia, su cui l’Adamant è tornata forte nelle ultime ore: ballano ancora alcuni dettagli, Ferrara sta provando a limarli per portare il giocatore in città. Le prossime ore saranno decisive.

j.c.