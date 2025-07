Basket serie B: l’ala torna con il quintetto di Fioravanti dopo un anno nell’Andria Bari. Pelucchini-Sba di nuovo insieme

Gradito ritorno in casa Scuola Basket Arezzo: dopo un solo anno, Cosimo Pelucchini torna a vestire l’amaranto. L’ala classe 2000 ha disputato l’ultima stagione nell’Adria Bari, sempre in B interregionale, dove ha viaggiato a 10,5 punti a partita sfiorando il 40% di realizzazione da tre. Prima dell’esperienza in Puglia, aveva disputato due annate di alto livello proprio ad Arezzo: la prima in C, coincisa con la promozione in categoria superiore, e la seconda culminata con la salvezza in B.

"Sono molto contento di tornare alla Sba – ha detto Pelucchini – e ritrovare tutte le persone che conosco e il caloroso pubblico aretino. Ci aspetta un anno lungo e impegnativo, ma non vedo l’ora di iniziare a lavorare per fare il miglior percorso possibile con staff e compagni". Soddisfazione anche per coach Fioravanti: "Siamo felici di contare di nuovo su Cosimo: è un ragazzo che conosce la piazza, sa cosa significa giocare per questa maglia e ha caratteristiche ben precise, che forse nella scorsa stagione ci sono mancate. Porta equilibrio, intensità e un atteggiamento sempre positivo. Il suo ritorno è un valore aggiunto".