Basket serie B, l’esterno arriva da Fidenza. Adamant, c’è Bellini: "Qui posso crescere»

Adamant Ferrara comunica con piacere di aver raggiunto un accordo con l’atleta Tommaso Bellini (nella foto Fulgor Fidenza), che vestirà la canotta biancazzurra in Serie B Nazionale nella stagione 2025/26.

Esterno classe 2004, 193 cm per 91 kg, capace di ricoprire sia lo spot di guardia che quello di ala piccola, arriva a Ferrara dopo due stagioni a Fidenza, nelle quali conquista una storica promozione in B1. Prima, per lui, esperienze giovanili con le maglie di Vico Basket Collecchio, Parma Basket Project e Urania Milano. Da “senior” scavalla la doppia cifra in C Gold a Cusano Milanino, ma è nella stagione 2023/24 a Fidenza che sboccia definitivamente tra i più grandi: in B Interregionale segna 13.4 punti di media, con un season high di 34, ed è uno dei castigatori dei biancazzurri nella semifinale playoff che porta avanti Fidenza, poi promossa in B Nazionale allo spareggio contro Cecina.

Nella sua prima annata in B Nazionale trova comunque uno spazio importante all’interno dello scacchiere fidentino, segnando 7.5 punti di media in 23 minuti di utilizzo, meritandosi così la chiamata dell’entourage estense.

Queste le sue prime parole: "Sono molto contento della scelta che ho fatto, arrivo in una piazza importante dove il basket è molto sentito, a Fidenza si parlava molto bene di Ferrara anche in virtù del gemellaggio tra le due tifoserie organizzate. Sono convinto che questo possa essere per me uno step ulteriore nel mio percorso di crescita, ho deciso di accettare la proposta di Ferrara soprattutto per una questione di prospettiva futura. Il gap tra B2 e B1? Lo scorso anno all’inizio per noi fu difficile, la differenza è soprattutto sul piano fisico: poi abbiamo preso le misure arrivando a fare un campionato addirittura al di sopra delle aspettative. Sarò per sempre grato a Fidenza per ciò che mi ha fatto diventare, ma ora voglio fare bene a Ferrara."